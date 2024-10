Luptătorul aiudean, Benjamin Adegbuyi, a cucerit centura IBA International în gala Dracula Boxing Show de la Brașov

luptătorul de kickbox crescut în Aiud, Benny Adegbuyi, a reprezentat România la centura IBA International în gala Dracula Boxing Show. Evenimentul a avut loc vineri seară, 11 octombrie 2024, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov.

Sportivul a luptat împotriva ucraineanului Pavel Krolenko, și a cucerit centura IBA International, la cinci ani de la ultimul său meci disputat în România.

„Este prima data cand fiul meu participă la un meci de-al meu. Este prima dată când lupt opt reprize, dar m-am descurcat destul bine. La anul s-ar putea să mă vedeți din nou în ring. Hai România!”, a declarat Benny, după ce a fost declarat învingător, potrivit digisport.ro

Partidele galei Dracula Boxing Show

-Adrian Stroe (România) vs Richard Vaczi (Ungaria) – Victorie Adrian Stroe

-Daniel Buciuc (România) vs Gyorgy Mizsei (Ungaria) – Victorie Daniel Buciuc

-Mirel Drăgan (România) vs Pal Olah (Ungaria) – Victorie Mirel Drăgan

-Andrei Arădoaie (România) vs Semion Martiniuc (Rep. Moldova) – Victorie Andrei Arădoaie

-Cristian Filip (România) vs Ferenc Zsalek (Ungaria) – Victorie Cristian Filip

-Marcel Nistreanu (România) vs Radu Marian (România) – Victorie Marcel Nistreanu

