Luna Zăpezii 2025: Spectacol pe cer, înainte de Ziua Îndrăgostiților. Când și cum se vede cel mai bine luna plină...

VORTEX polar peste România: Nopți geroase și chiar zile cu temperaturi sub zero grade Celsius. Când se încălzește Un vortex polar care trece peste România aduce nopți geroase și chiar zile cu temperaturi sub zero grade Celsius. Meteorologii anunță că urmează zile cu vreme rece, cu temperaturi minime de până la -12 grade. Spre sfârșitul […]