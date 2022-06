Lucrările de la Evaluarea Națională 2023 ar putea fi corectate digitalizat. Anunțul ministrului Educației

Elevii învățământului primar ar putea primi, anual, tichete de peste 200 de lei. Cum pot fi folosiți banii

Un proiect de lege înregistrat la Senat, propune ca părinții elevilor care urmeză cursurile învățământului primar să poată solicita pentru copiii lor, anual, tichete în valoare de peste 200 de lei, pentru efectuare controlului oftalmologic și achiziționarea de ochelari pe bază de rețetă.

Propunerea legislativă prevede că părinții vor putea cere, în scris, individual pentru fiecare copil, la finalul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii la școală a copilului acest bon în valoare de 0,4 ISR. Cum valoarea ISR este de 525,5 lei în 2022, acest tichet ar avea o valoare de 210 lei pentru acest an. Totuși, chiar dacă va fi votat de Parlament în acest an, proiectul va intra în vigoare abia de la anul, conform prevederilor sale.

Aceste tichete vor fi bonuri de valoare acordate anual elevilor din învățământul primar pentru achitarea contravalorii următoarelor bunuri și servicii oftalmologice:

control oftalmologic periodic sau la nevoie;

achitarea contravalorii ochelarilor de vedere;

intervenții medicale sau tratamente oftalmologice.

Tichetul va putea fi folosit doar pentru copilul pe a cărui nume va fi emis. Părinții cu mai mulți copii vor putea cere vouchere pentru fiecare dintre ei.

Aceste tichete vor avea o valabilitate de 12 luni de la data emiterii, urmând să fie emise fie în format fizic, fie pe card.

Dacă va ajunge să treacă de votul Parlamentului, prevederile propunerii se vor aplica în următorul an oficializării sale.

Sursa: bugetul.ro