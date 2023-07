Lucrări inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: Primăria caută diriginte de șantier

16 localități din Alba, pe cale de dispariție: Au rămas fără niciun locuitor, în ultimii 12 ani. Alte 19 sate au sub 3 locuitori

Datele finale ale recensământului populației și locuințelor arată faptul că în județul Alba, 16 localități sunt depopulate, adică fără niciun locuitor. Conform Direcției Regionale de Statistică Alba, sunt cu șapte mai multe comparativ cu recensământul realizat în urmă cu 12 ani, în 2011.

Localitățile depopulate din județul Alba

UAT LOCALITATE COMPONENTA POPULATIE REZIDENTA 2011 / POPULATIE REZIDENTA LA 1 DECEMBRIE 2021

BAIA DE ARIES SIMULESTI 3 0

BLANDIANA IBRU 0 0

CENADE CAPU DEALULUI 2 0

CERU BACAINTI VIEZURI 5 0

LOPADEA NOUA CICARD 0 0

LUPSA GEAMANA 0 0

LUPSA SASA 2 0

METES POIANA URSULUI 10 0

SOHODOL JOLDISESTI 2 0

SOHODOL MEDRESTI 0 0

SONA DOPTAU 0 0

SPRING CARPEN 3 0

SPRING CARPENII DE SUS 0 0

VIDRA BORDESTII POIENI 0 0

VIDRA HOANCA 4 0

VINTU DE JOS CIOCASU 4 0

Un număr de 19 localități au sub 3 locuitori. Este vorba despre Deleni Obârșie si Flitești (mun. Blaj), Dealu Roatei (Zlatna), Cocoșești și Boldești (com. Avram Iancu), Aronești (com. Bistra), Petreni și Jurcuiești (com. Bucium), Fântânele (com. Ceru Băcăinți), Zăgriș (com. Galda de Jos), Holobani si Bârdești (com. Lupșa), Corțești și Incești (com. Poșaga), Boțani (com. Rameț), Țoci ( com. Sohodol), Băi, Poieni și Vâlcești (com Vidra), majoritatea fiind localități situate în zona Munților Apuseni.

Față de recensământul din 2011. când au avut 0 locuitori, sunt 2 localități care s-au repopulat. Vorbim de Poieni – com. Vidra și Incești – com. Poșaga.