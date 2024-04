Luchini Alexandra și Trânc Gabriela, eleve la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, calificare la Etapa Națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă.

Luchini Alexandra și Trânc Gabriela, eleve la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir s-au calificat la Etapa Națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă.

Au trecut deja câţiva ani de când am început să primim confirmarea- prin performanţele obţinute de către elevii noştri- că limbile romanice sunt din ce în ce mai atractive pentru aceştia. În ciuda faptului că dintre acestea, limba spaniolă spre exemplu nu este materie de studiu la colegiul nostru, prin eforturi individuale, muncă asiduă și evident pasiune, două eleve de la Colegiul Național “David Prodan” au reușit să se afirme și în acest an la Olimpiada de Limba Spaniolă la care au obținul locul întâi la etapa județeană și s-au calificat la etapa națională.

Este vorba despre Luchini Alexandra din clasa a X-a și Trânc Gabriela din clasa a XII- a ambele de la profilul de științele naturii, un profil cât se poate de real şi care nu prea are nimic în comun cu sensibilitatea și ritmicitatea limbii spaniole.

Deşi niciuna dintre eleve nu este la prima olimpiadă de profil, ambele au recunoscut în discuţia pe care am avut-o cu ele că, pentru a atinge o astfel de performanţă e nevoie de mai mult decât pasiune și o predilecţie spre studiul limbilor străine- e vorba deasemenea de exerciţiu constant, perseverenţă şi o doză -deloc de neglijat- de ambiţie, pe care după cum bine se poate observa, ambele fete o au din plin.

Nu putem să nu amintim în acest context rezultatele lor anterioare. Astfel, în anul şcolar 2022 – 2023, eleva Trânc Gabriela, a obținut o onorabilă menţiune la etapa națională îndrumată de dna profesoară Farcaș Cristina după ce, în anul școlar 2021 – 2022, a reuşit tot la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Spaniolă să obţină un binevenit premiu II.

Dar să vedem ce anume ne-au declarat elevele noastre:

“Cea mai mare recompensă pentru eforturile noastre nu este ceea ce primim pentru ele, ci ceea ce devenim ca rezultat. Și da, am ajuns la a 2-a mea olimpiadă. Cu foarte multe emoții, prin silință și mult efort am reușit să trec la etapa următoare, etapa națională.

Nu pot uita olimpiada de anul trecut, a fost o experiență foarte frumoasă, care mi-a adus oportunitatea de a cunoaște persoane noi cu care am amintiri de neuitat. Aștept cu nerăbdare experiența care mă așteptă anul aceasta alături de colegii mei. Sunt bucuroasă că îmi reprezint încă odată liceul și vreau să îi mulțumesc doamnei Anca Munteanu pentru sprijinul și ajutorul oferit atât mie cât și colegilor mei.” (Luchini Alexandra)

Frumoase cuvinte, venite din partea unui copil care îşi vede eforturile răsplătite şi simte că într-adevăr culege roadele câtorva ani de muncă în care scopul a fost unul singur: să se perfecționeze.

În același asentiment a fost și Trânc Gabriela:

“Sunt foarte bucuroasă că îmi voi putea reprezenta liceul din nou la etapa națională a olimpiadei de limba spaniolă, care va avea loc în aprilie la Iași. Dat fiind faptul că acesta este ultimul an în care pot participa, sunt foarte emoționată și determinată să mă întorc din nou cu un premiu. Știu că va fi o experiență pe cât de frumoasă pe atât de stresantă având în vedere că în acest an am şi examenul de bacalaureat, dar toate reușitele și experiențele acumulate pe parcursul acestor ani de liceu cu olimpiadele la limba spaniolă m-au ajutat să îmi dau seama ce vreau să fac după absolvire și mă vor ajuta la admiterea la facultate- prin urmare voi face tot posibilul să nu dau greș nici în acest an.

În final, sper din suflet că poate determinarea mea să-i motiveze și pe alții să învețe această limbă frumoasă iar reușitele mele să contribuie cumva la introducerea studiului limbii spaniole și la colegiul nostru.”

Felicitări pentru rezultate fetelor și mult succes în etapa următoare! Avem încredere în reuşita voastră şi suntem siguri că ne veți da curând şi mai multe motive de mândrie!

prof. Anca Alisie

