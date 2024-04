LPS Sebeș, victorie prețioasă la Tg. Mureș la Under 17 | Echipa lui Doru Oancea, aproape calificată în etapa superioară

În etapa a 8-a a play-off-ului Seriei a 9-a în campionatele organizate de FRF, LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș a obținut o victorie prețioasă la Under 17. Grație acestui succes, formația pregătită de Doru Oancea este sigură de poziția secundă în ierarhie și este aproape sigur calificată în etapa superioară a întrecerii fotbalistice. Vor merge în faza eliminatorie prileme clasate din cele 9 serii și 7 dintre ocupantele pozițiilor secunde. În penultima rundă, este dublă între conjudețene, duminică, 14 aprilie, pe Stadionul „Pielarul”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, la orele 12.00 (Under 19) și 14.00 (Under 17).

*Under 19: ACS Tg. Mureș – LPS Sebeș 3-1 (1-0), pentru vizitatori a înscris T. Fleacă (52). Antrenorul Cosmin „Coco” Groza a mizat pe Pintilie – Oancea, Fălămaș, Avram, Avram, Țălnar, Roșu, T. Fleacă, Șerb, Crețu, Buhazi, Alb; au mai jucat Boca, Morariu, Băcăințan, G. Fleacă. Cu 8 înfrângeri din tot atâtea jocuri, LPS Sebeș este pe poziția a 6-a (16 puncte, golaveraj 8-40).

*Under 17: ACS Tg. Mureș – LPS Sebeș 0-1 (0-0), gol marcat de Moise (75). Formula vizitatorilor: Similie – Davel, Cătană, Vintilă, Moise, Ghitan, Rădac, Cosma, Crișan, Popoviciu, Todea; au mai jucat A. Ursu, Ganga, Hațegan, Fulea, Crețu. După a doua victorie consecutivă, LPS Sebeș a acumulat 41 de puncte după 8 runde (6 victorii și două insuccese, golaveraj 24-7) și este pe poziția a 2-a, la 4 puncte în spatele liderului Gloria Bistrița-Năsăud.

