Locuri speciale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, la admiterea în licee. Anunțul Ministrului Educației

Ministrul educației a declarat că, începând cu această vară, elevii cu cerințe educaționale speciale vor avea locuri speciale la admiterea în licee și școli profesionale. Anisie a precizat că “Săptămâna aceasta realizăm procedura de repartizare în licee a elevilor cu cerințe educaționale speciale. Deci din acest an școlar primesc locurile speciale, în conformitate cu decizia CNCD”.

Amintim că Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis în februarie 2020 că elevii cu cerințe educaționale speciale trebuie să aibă locuri speciale în licee, școli profesionale și universități, la admitere, pe modelul celor alocate rromilor și copiilor din Republica Moldova. Hotărârea a fost luată după ce forul a fost sesizat de către Ana Dragu, psiholog clinician și președintele Asociației Autism Europa Bistrița.

CNCD a acordat termen de o lună pentru ca Ministerul Educației să adopte măsuri afirmative pentru copiii cu CES.

Anisie a declarat că “pentru anul acesta școlar procedura pe care o vom realiza împreuna cu ANDPDCA va prevedea repartiția acestor copii pe locurile suplimentare, în etapa cazurilor speciale. Anul acesta, și pentru elevii de etnie romă am modificat admiterea, nu se mai realizează în ședință publică, ci prin repartiție computerizată în etapă specială, cu înscrieri pe 4-5 iulie. Deci tot într-o etapă specială se repartizează anul acesta și elevii de etnie romă, și la fel se vor repartiza și elevii cu CES“.

Declarațiile Monicăi Anisie, cu privire la locurile speciale la admiterea în licee și școli profesionale pentru elevii cu CES:

“Există o hotărâre a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care prevede aplicarea de locuri speciale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Această procedură va fi realizată de către Ministerul Educației împreună că ANDPDCA (Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții). La momentul acesta, noi am stabilit cifra de școlarizare și pentru anul acesta școlar procedura pe care o vom realiza împreuna cu ANDPDCA va prevedea repartiția acestor copii pe locurile suplimentare, în etapa cazurilor speciale.

Sursa: edupedu.ro