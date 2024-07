LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 IULIE 2024: 528 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA MAGAZINER 1 0268305036

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL BUCATAR 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0749931510

ALBA IULIA RAMS BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]

ALBA IULIA CAROLINA CENTER S.R.L. CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 0755528424

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL FIERAR BETONIST 2 0755528424

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL FINISOR TERASAMENTE 3 0755528424

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0755528424

ALBA IULIA RAMS BISTRO SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL ZIDAR PIETRAR 3 0755528424

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. CASIER 2 0746281679

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 [email protected]

ALBA IULIA TCM ALBA MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 1 0745876742

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA ASOCIATIA PETRIANA PFLEGE MIT HERZ ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0744549030

ALBA IULIA MECATRONICS SA SPALATOR VEHICULE 1 [email protected]

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 4 [email protected]

ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744393297

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. AJUTOR BUCATAR 4 0746281679

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0758800134

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0734750738

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0745831494

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0753537947

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0758800134

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

ALBA IULIA ALFA & OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0758833302

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0734750738

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 15 0258805112

ALBA IULIA FLOREA TERM COMPANY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK PIZZAR 1 [email protected]

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 2 0746281679

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744380767

ALBA IULIA S.C. TED ELECTRO SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0752555000

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 5 0744380676

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. TED ELECTRO SRL PROIECTANT INGINER INSTALATII 1 0752555000

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0722646696

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0722646696

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA SC COSTUMANIA KIDS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0770181253

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0753537947

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA PROPER BLOCK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0748622291

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA SC Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 0730735735

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477

ALBA IULIA HERMES MOBLUX TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0730735735

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833

ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740047040

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973

ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA MADPAN 70 SRL AMBALATOR MANUAL 1 0758456353

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786317278

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0745651570

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0733190507

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL INGINER MECANIC 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 5 [email protected]

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION EXPERT INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0733190507

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0790229959

DRÂMBAR EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD ŞANDOR TRANS SRL CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 0766631366

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 1 0747506430

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD COSELY SPEEDSRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 3 0258863115

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0747506430

AIUD AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980

AIUD AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 2 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOPEDAGOG 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

BENIC SMART START BENIC S.R.L. BUCATAR 1 0730254245

COLŢEŞTI DE COLTESTI S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0720039383

COLŢEŞTI DE COLTESTI S.R.L. OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE 2 0720039383

GÂMBAŞ S.C. FERO CIOAZA S.R.L. RECUPERATOR METALE VECHI 1 0728038729

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0746235501

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

UNIREA FAGUL IMPEX SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0264317525

UNIREA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ PAVATOR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ FERMIC SRL AJUTOR BUCATAR 1 0744602117

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG MEDICAL SPECIALIST 1 0740242956

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

ABRUD S.C. CODRUTA COM S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0744213898

ABRUD BOGDAN STEFAN CONSTRUCT SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 [email protected]

ABRUD AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0730132057

ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

BISTRA DOVADACONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

CÂMPENI TERMOCONS SRL GATERIST LA TAIAT BUSTENI 1 0753094241

CÂMPENI GXB CONSTRUCT PIATRA DECORATIVA SRL CONTABIL 1 [email protected]

CÂMPENI GXB CONSTRUCT PIATRA DECORATIVA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

CÂMPENI S.C.NELMAR S.R.L BUCATAR 1 0744531023

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735696178

CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500

GÂRDA DE SUS LAZAR GEORGE ANDREI PFA FEMEIE DE SERVICIU 2 0749911814

GÂRDA DE SUS LAZAR GEORGE ANDREI PFA RECEPTIONER DE HOTEL 1 0749911814

GÂRDA DE SUS AMENAJĂRI GEORGE S.R.L. ZIDAR COSURI FABRICA 1 [email protected]

HOREA RISTEIU I IOANA NATALIA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

LUPŞA S.C. AREVAL PRIM S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 [email protected]

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]

MUŞCA TRAUST BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0743920283

OCOLIŞ BOGDAN STEFAN CONSTRUCT SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. CAMERISTA HOTEL 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR NOVA GRUP SRL CONTROLOR CALITATE 1 [email protected]

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL SEF FORMATIE INTERVENTIE, SALVARE SI PRIM AJUTOR 1 [email protected]

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ SC TODALI SERV CASIER 1 0745329902

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 4 0749153926

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

CĂPÂLNA AUTO CLEAN LUXURY SRL SPALATOR VEHICULE 1 0764398541

CĂPÂLNA SIBERO CORPORATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 [email protected]

CĂPÂLNA SIBERO CORPORATION SRL SUDOR 2 [email protected]

CĂPÂLNA SIBERO CORPORATION SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 [email protected]

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0746287104

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII 1 0746287104

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER GENERAL 1 0746287104

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU 1 0746287104

SĂSCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749931510

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 4 0799729935

SEBEŞ SILVA SRL BRUTAR 1 0788842276

SEBEŞ TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 2 0747054712

SEBEŞ ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0748500686

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0799729935

SEBEŞ APA-CTTA SA LACATUS MECANIC 1 0258834087

SEBEŞ APA-CTTA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0258834087

SEBEŞ ELTEX RECYCLING SA STIVUITORIST 1 [email protected]

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0724232863

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL SORTATOR PRODUSE 2 0724232863

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ STAR TRANSMISSION SRL MANAGER DE PRODUS 5 [email protected]

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL MACARAGIU 2 0724232863

SEBEŞ E-KID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0733746291

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745011394

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 4 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

