ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 07 iulie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 07 iulie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*UM 01684- ELECTRICIAN/STUDII MEDII SAU GENERALE

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a) condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: minim studii generale.

b) cerințe necesare: capacitate de comunicare, capacitate de observare, capacitate de concentrare, responsabilitate, obiectivitate, realism, politețe, amabilitate, dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort fizic susţinut;

c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;

d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 luni vechime în muncă

e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 24.07.2024, ora 16.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: până pe 25.07 2024 ora 16.00.

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 26.07.2024, ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 30.07.2024, între orele: 10.00 – 14.00;

Afişarea rezultatelor la proba practică: 31.07.2024, ora 12.00;

Depunerea contestațiilor la proba practică: până la 01.08 2024 ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba practică: 02.08.2024, ora 14.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 05.08.2024, între orele: 10.00 – 14.00;

Afişarea rezultatelor la interviu: 05.08.2024, ora 14.00;

Depunerea contestațiilor la interviu: până la data de 06.08.2024 până ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 07.08.2024, ora 14.00

3. Afișarea rezultatelor finale : 09.08.2024, ora 12.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, P.c.c. Maria Văcărescu, telefon 0258 813491, sau 0258 813556, int. 104.

*SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în cadrul Sectiei gastroenterologie – perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea gastroenterologie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta ALBA, B-dul Revolutiei, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Data trimitere spre publicare anunț de concurs: 03.07.2024

Perioada depunere dosare concurs: 05.07.2024-18.07.2024

Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 19.07.2024-22.07.2024

Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 22.07.2024

Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 23.07.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 24.07.2024

Desfășurare probă scrisă: 29.07.2024

Afisare rezultate probă scrisă: 30.07.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 31.07.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 01.08.2024

Desfășurare probă clinică/practică: 02.08.2024

Afisare rezultate probă clinică/practică: 05.08.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 06.08.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 07.08.2024

Afişarea rezultatului final al concursului: 08.08.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 18.07.2024 ora 15:00.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ

Denumirea postului: Paznic

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Paznic

3. Compartiment: Administrativ

3. Perioada și durata timpului de lucru: Nedeterminată, 8 ore/ zi – 40 ore/ săptămână

4. Numărul de posturi: 1 post vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale/ minim 10 clase învățământ

liceal);

2. Atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;

3. Vechime: nu necesită;

Nr. crt. Activităţi Perioada/ Data/ ora

1. Publicarea anunțului 01.07.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” cu sediul în Blaj, str. Dr. V. Suciu, nr. 25, jud. Alba Iulia, 02.07.2024 – 15.07.2024, ora 15,00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 16.07.2024, ora 9.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.07.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 17.07.2024, ora 09.00-12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.07.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 19.07.2024, ora 9.00

8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei scrise 19.07.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 22.07.2024, ora 09.00-12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.07.2024, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 23.07.2024, ora 9.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.07.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.07.2024, ora 09.00-12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.07.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului, prin afișare la avizierul Liceului Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj 24.07.2024, ora 16.00

Dosarele de concurs se depun la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 25, compartimentul Secretariat, tel. 0258713630, persoana de contact: administrator patrimoniu Brad Maria Mirela, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.07.2024 – 15.07.2024, ora 15.00, la sediul instituţiei.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA

– 1 post consilier gradul IA din cadrul O.C.P.I. Alba, Serviciul Publicitate Imobiliară, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba-Iulia.

CERINŢELE POSTULUI: pentru funcția de consilier gradul IA:

-studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată; absolvite cu diplomă de licență;

-vechime în specialitate: 6 ani și 6 luni ;

-durată timp de muncă: 8 h/zi – 40h/săptămână;

-perioadă nedeterminată.

Condiții de participare la concurs pentru postul de consilier gradul IA :

Conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

• are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; ;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Conform art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentutui-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS :

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs (formularul de înscriere este pus la dispoziția candidaților prin publicare pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba www.ancpi.ro./ocpi/ab/ );

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) adever1nța medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de

către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 12.07.2024 între orele 8.00 – 16.30, de luni până joi, iar vineri de la orele 8,00 până la orele 14.00 la Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, camera 207 a OCPI Alba.

Dosarele se transmit prin:

• Poşta Română și serviciul de curierat rapid,

• prin poșta electronică, în format pdf. cu volum maxim de 1 MB, pe adresa de e-mail [email protected] ,

și vor ajunge la secretariatul OCPI Alba, până cel târziu la data 12.07.2024 de la orele 8,00 orele 14,00(vineri).

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică, candidații au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul OCPI Alba, şi pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – str. Septimus Severus, nr. 59, etajul 2, camera 211 , orele 10,00.

Proba scrisă va avea loc în data de 23.07.2024 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, str. Septimius Severus, nr. 59, etajul 2, camera 211, orele 10,00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se va susţine, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, str. Septimus Severus, nr. 59, etajul 2, camera 211, în data de 29.07.2024 orele 10,00.

Rezultatul selectării dosarelor se afisează la sediul OCPI Alba în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de 1 zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Proba interviului se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data și ora susținerii probei interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Depunerea și soluționarea contestațiilor se va face în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor (selecția dosarelor/proba scrisă/proba interviului).

Contestațiile se depun la Biroul Juridic ,Resurse Umane, Secretariat și Petiții.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a OCPI Alba, în termen de 1 zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Comunicarea rezultatelor finale se realizează prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a OCPI Alba, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare puteţi afla la telefon 0258 813170 int. 118.

*DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată; Durata timpului de lucru este de 8h pe zi, 40 ore pe săptămână.

Condiţii specifice prevăzute:

Studii de specialitate: diplomă de licență, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România și Aviz de liberă practică vizat pe anul în curs.

Calendar concurs:

Depunere dosare: 01.07.2024-12.07.2024

Proba scrisa: 22.07.2024

Interviu: 25.07.2024

Relații suplimentare la sediul DGASPC Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia – Serviciul Resurse Umane și Gestiunea Funcției Publice – etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209.

*LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Muncitor

3. Compartiment: Administrativ

3. Perioada și durata timpului de lucru: Nedeterminată, 8 ore/ zi – 40 ore/ săptămână

4. Numărul de posturi: 1 post vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale sau Diplomă de absolvire

a liceului);

2. Certificat de absolvire a cursului de electrician;

3. Vechime: nu necesita;

Nr. crt. Activităţi Perioada/ Data/ ora

1. Publicarea anunțului 01.07.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” cu sediul în Blaj, str. Dr. V. Suciu, nr. 25, jud. Alba Iulia, 02.07.2024 – 15.07.2024, ora 15,00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 16.07.2024, ora 9.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.07.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 17.07.2024, ora 09.00-12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.07.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 19.07.2024, ora 9.00

8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei scrise 19.07.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 22.07.2024, ora 09.00-12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.07.2024, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 23.07.2024, ora 9.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.07.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.07.2024, ora 09.00-12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.07.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului, prin afișare la avizierul Liceului Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj 24.07.2024, ora 16.00

Dosarele de concurs se depun la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 25, compartimentul Secretariat, tel. 0258713630, persoana de contact: administrator patrimoniu Brad Maria Mirela, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.07.2024 – 15.07.2024, ora 15.00, la sediul instituţiei.

*PRIMĂRIA ORAȘ CUGIR

„Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir –Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor calificat I (1 post) .”

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: Muncitor calificat I

STUDII ADMISE:

– studii :generale/medii;

– vechime/experiență – minimum 5 ani;

– certificat de calificare/formare profesională în domeniul de specialitate(Serviciul Public de Gospodărire locală a orașului Cugir) ;

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

Afișare anunț concurs 25/06/2024

Depunere dosare înscriere 25/06/2024 – 08/07/2024

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 09/07/2024, ora 15:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 10/07/2024 , ora 15 :00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 11/07/2024, ora 15:00

Proba practică 16/07/2024 ora 10:00

Afișare rezultate proba practică 16/07/2024, ora 15:00

Depunere contestații proba practică 17/07/2024 ora 15:00

Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații 18/07/2024, ora 15:00

Proba interviu 19/07/2024, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu 19/07/2024, ora15:00

Depunere contestații pentru proba interviu 22/07/2024, ora 15:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 23/07/2024, ora 15:00.

Afișare rezultate finale 24/07/2024.

VI. Atribuțiile principale ale postului de: muncitor calificat I:

​ – Respectǎ programul de lucru şi se subordoneazǎ responsabilului activitǎţii.

​ – Respectă normele legale în ceea ce priveşte NTSM şi PSI.

​ – Primeşte, pǎstreazǎ şi rǎspunde de motouneltele, uneltele, sculele şi accesoriile necesare executǎrii lucrǎrilor la locul de muncǎ, utilizându-le în mod raţional, evitând deteriorarea lor.

​ – Are obligaţia sǎ execute zilnic lucrǎri de întreţinere şi de câte ori este nevoie sǎ execute lucrǎri de reparaţie la motouneltele, uneltele, sculele şi accesoriile de care rǎspunde, astfel încât sǎ fie permanent disponibile;

​ – Preia materialele consumabile şi combustibilii necesari desfǎşurǎrii activitǎţii zilnice, utilizându-le în mod raţional, evitând risipa lor.

​ – Execută şi coordoneazǎ (când este cazul) lucrǎrile planificate a se realiza pe domeniul public, lucrǎri repartizate de şeful de compartiment, conform nivelului de pregǎtire, de calificare şi experienţǎ.

​ – Indeplineşte şi alte atribuţii cu caracter specific fişei postului primite din partea conducerii instituţiei şi a şefilor ierarhic superiori.

​

– Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant kinetoteraput – Ambulatoriu de specialitate- Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Kinetoterapeut

• diploma de licență în specialitate;

• autorizatie de libera practică cu avizul anual pe anul în curs;

• 6 luni vechime ca kinetoterapeut;

Concursul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut, se va desfășura după următorul calendar:

• Data trimiterii spre publicare 19.06.2024;

• Data publicării anunțului de concurs:21.06.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 21.06.2024-05.07.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:08.07.2024-09.07.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.07.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.07.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:11.07.2024;

• Desfășurarea probei scrise:16.07.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:17.07.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:18.07.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:19.07.2024;

• Desfășurarea probei practice:22.07.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:23.07.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:24.07.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:25.07.2024;

• Desfășurarea interviului:26.07.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:29.07.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:30.07.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:31.07.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:01.08.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 05.07.2024 ora 1300.

*PRIMĂRIA MUN. ALBA IULIA

– 3 Posturi de macaragiu, pe perioadă nedeterminată, studii G/M – cod COR 834301;

-Studii generale sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-Vechimea în specialitate necesară:-;

-Calificări: autorizație de macaragiu, grupa A; permis șofer profesionist categoriile C și E cu atestat profesional transport marfă și bunuri.

– 3 Posturi de legător de sarcină, pe perioadă nedeterminată, studii G/M – cod COR 933302;

-Studii generale sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-Vechimea în specialitate necesară: -;

-Calificări: adeverință pentru deservire instalație/echipament de încărcare, în calitate de legător de sarcină;

permis de conducere categoria B.

Concursul va consta într-o probă practică şi o probă interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05 iulie inclusiv, ora 13.30, la Compartimentul resurse umane, et. 2, din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul (proba practică) se va desfăşura în data de 16 iulie 2024 ora 10.00, la sediul Poliției Locale, Bulevardul Ferdinand I, nr. 2.

Data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu rezultatele probei practice și se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei, etajul II şi pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia: www.apulum.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIȘTEA

Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea, cu sediul în com. Săliștea, nr.337, județ Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ingrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: 8 clase

• Vechimea în muncă: 10 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 20.06.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea, cu sediul în com. Săliștea, nr.337, județ Alba, până la data de: 05.07.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 09.07.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.07.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 10.07.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.07.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 15.07.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 15.07.2024, ora 14.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 16.07.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.07.2024, ora 14.00

11. Susţinerea probei interviu 17.07.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei interviu 17.07.2024, ora 14.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 18.07.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.07.2024, ora 14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 18.07.2024, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: scoalasalistea.ro, persoană de contact: Suciu Ionela Gabriela. funcția director, având numărul de telefon 0762691047.

*CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 12 IULIE 2024 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

Un post de MEDIC SPECIALIST, specializarea GERIATRIE, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 221201

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă în medicină, specializarea Geriatrie;

-Certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de exercitare a profesiei cu avizul anual pe anul în curs, asigurare malpraxis pe anul în curs;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 1 an;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de KINETOTERAPEUT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 226405

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie;

-autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 2 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă

nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612

Condiţii specifice de participare:

-studii medii sau generale;

-diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

– 08 iulie 2024, inclusiv, ora 14:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs;

– 12 iulie 2024, ora 10:00- proba scrisă;

– 17 iulie 2024, ora 10:00- proba interviului;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Loredana Bogdan, Consilier juridic, tel. 0258834315.

