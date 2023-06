LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 6 IUNIE 2023: 398 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 0752306706

ALBA IULIA NEW LARIVERA SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0747351844

ALBA IULIA NEW LARIVERA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0747351844

ALBA IULIA S.C. CAROLINA BEST CREAM SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0728968124

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA FILIALA DE CRUCE ROSIE A JUD. ALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0258812257

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980

ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

ALBA IULIA OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769872600

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL REGISTRATOR MEDICAL 2 0723278582

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0730735735

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

ALBA IULIA S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 0758019851

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA SYNGENTA AGRO SRL ASISTENT COMERCIAL 1 [email protected]m

ALBA IULIA RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 5 [email protected]

ALBA IULIA RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 10 [email protected]

ALBA IULIA INTERMARK DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0730022763

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA ALELA LAND SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

CIUGUD TYR WEB DESIGN S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 20 0770147054

CIUGUD TYR WEB DESIGN S.R.L. MANIPULANT MARFURI 7 0770147054

CIUGUD TYR WEB DESIGN S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 12 0770147054

CIUGUD TYR WEB DESIGN S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 7 0770147054

CIUGUD TYR WEB DESIGN S.R.L. VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 20 0770147054

ŞARD AGROMAXMAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 [email protected]

ŞARD MARNEW INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0742006005

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 50 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 20 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 [email protected]

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

RĂDEŞTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0735531487

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ S.C.D.V.V CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 2 0258711623

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

BLAJ SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT COMERCIAL 1 0722403277

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0757690309

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0748115730

BISTRA BUCEA N. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0755388328

CÂMPENI UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CIULDEŞTI ADAM IOAN DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0755388328

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0767677599

ROŞIA MONTANĂ PROSPER APUSENI SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ANALIST INFORMATII DE FIRMA 1 0258751991

CUGIR SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 0723313572

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

CUGIR SC MOLD TECHNOLOGY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0724589824

CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 0757045021

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 7 0744393975

SEBEŞ CALIBRA M&D IMPEX SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

SEBEŞ EURO TOP RECICLARE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 8 [email protected]

SEBEŞ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 0723313572

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 3 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 3 0744693292

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742218798

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742218798

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10 0758014453

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 10 0758014453

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0737991771