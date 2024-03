LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 5 MARTIE : 388 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0756369822

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 13 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 3 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA GIPSAR 1 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 10 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0258820825

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 [email protected]

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL MECANIC UTILAJ 3 [email protected]

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 [email protected]

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 8 0748500686

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0748500686

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA DETALIU INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0741402985

ALBA IULIA APA-CTTA SA CASIER 1 0258834087

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0788364937

ALBA IULIA DISCUSDEV S.R.L. PROGRAMATOR 1 0743212714

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 [email protected]

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 [email protected]

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 5 [email protected]

ALBA IULIA TERRA ASTER SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0258814312

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0730735735

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0738099438

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 [email protected]

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL CONTABIL 2 0723278582

ALBA IULIA SC Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL MASEUR 3 072378582

ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. MASEUR 3 0723278582

ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL Receptioner medical 2 0723278582

ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0745398871

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA SUPRAVEGHETOR HOTEL 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0753257913

ALBA IULIA SKOMET SRL REPREZENTANT COMERCIAL 3 0722839727

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0787446998

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 6 0369454980

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 [email protected]

BUCERDEA GRÂNOASĂ GLISS ELLA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0728270149

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER PRODUCTIE 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

OARDA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PEDAGOG SOCIAL 2 [email protected]

ŞARD ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

AIUD LUK DE LUX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0744709382

AIUD APA-CTTA SA INSTALATOR APA, CANAL 2 0258834087

AIUD APA-CTTA SA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258834087

AIUD AIUDPLANT POM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741093484

AIUD GLERUPS RO. SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0771607880

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861873

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0744292256

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0744292256

SÂNTIMBRU NATALIA & DRAGOŞ SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 [email protected]

SÂNTIMBRU NATALIA & DRAGOŞ SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 [email protected]

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 2 0746575158

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD SOF PRODUCTION STANIJA SRL SEF FORMATIE 1 0784412151

ABRUD SOF PRODUCTION STANIJA SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0784412151

ABRUD MOLDOVAN CARMANGERIE SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0747051900

ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0743472510

CÂMPENI SC BALEA SRL DIRECTOR DE DEPARTAMENT CATERING 1 [email protected]

CÂMPENI DEEA & CRIS CENTER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 [email protected]

CÂMPENI DEEA & CRIS CENTER SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

CÂMPENI SC EFES DAVID SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

CÂMPENI SC CRISTI CRIS SRL CONTABIL 1 0740019310

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

GÂRDA DE SUS S.C ANTONIA APUSENI SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0745586386

HOREA S.C. PANRO HOREA S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0736370022

LUPŞA POPASUL IANCULUI LUPSA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

MUŞCA TRAUST BEST CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0743920283

MUŞCA TRAUST BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0743920283

MUŞCA TRAUST BEST CONSTRUCT SRL STIVUITORIST 1 0743920283

MUŞCA TRAUST BEST CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0743920283

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

VIDRA S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 6 [email protected]

ZLATNA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

CIUGUDU DE JOS MIRUNA ILEA SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0747299360

OCNA MUREŞ ARTDECO LIAMAR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0729138747

OCNA MUREŞ IREN&IMRE S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0752155225

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

UNIREA KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

UNIREA KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

DAIA ROMÂNĂ POLUS INTERLUX S.R.L. FACTURIST 1 0785070522

PETREŞTI ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10 0748500686

PETREŞTI ELIS PAVAJE SRL SUDOR 6 0748500686

PETREŞTI ELIS PAVAJE SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 4 0748500686

PIANU DE JOS LA STEJARI SRL CAMERISTA HOTEL 1 [email protected]

PIANU DE JOS LA STEJARI SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 [email protected]

PIANU DE JOS LA STEJARI SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0738285232

SEBEŞ SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 2 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 0258735555

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST ÎN FORMARE 1 0727897625

SEBEŞ SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258735555

SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 3 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 10 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 10 0758212400

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0724570156

VINŢU DE JOS DUKA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 [email protected]

VINŢU DE JOS DUKA CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 [email protected]

