LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 356 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 16 iunie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 356 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției

județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MECANIC UTILAJ 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 2

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3

VENTILCLIMA INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

GAF NEW STYLE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2

SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2

IPEC SA MARCATOR PIESE 30

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4

IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4

IPEC SA SECRETARA 1

SC GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4

SC GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

SC GICU TRANS SRL DISPECER 1

SC GICU TRANS SRL CONTABIL 1

NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2

SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ALBALACT SA INGINER MECANIC 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2

MAMBA S.R.L. BUCATAR 2

MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1

MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2

MAMBA S.R.L. BARMAN 2

MAMBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4

MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

MAMBA S.R.L. PIZZAR 2

MAMBA S.R.L. DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1

MAMBA S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1

SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1

SUCCES TELECOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SUCCES TELECOM SRL AGENT COMERCIAL 2

SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1

DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4

SC ECOTECH MAXSPEED SRL AGENT DE VÂNZARI 1

SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 4

ELESAND BLUESRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

SC MAGIC NORD SRL BRUTAR 2

SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 2

SC MAGIC NORD SRL PIZZAR 2

SC MAGIC NORD SRL PATISER 2

INSTALATORUL S.A. INGINER MECANIC 1

SC CLINICA SANTE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

ADAFOR WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FEMEIE DE SERVICIU 2

ARA PAPER SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ROMANA STADION SRL LUCRATOR GESTIONAR 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

COROANA DE AUR BUSINESS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3

LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2

LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7

BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2

BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2

BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1

BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1

SC SERVDECURATENIEECO SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV SEF RESTAURANT 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR COMERCIAL 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 2

TOTAL BUSINESS LAND SRL MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1

NISTEA FRUCTELE PADURII CAMERISTA HOTEL 1

NISTEA FRUCTELE PADURII AJUTOR BUCATAR 1

DOXAZO CONSTRUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3

VALY & VALENTIN S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1

TEXTIL STYLE CONF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10

TEXTIL STYLE CONF S.R.L. OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 6

ARIESUL CONF S.A. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 50

ARIESUL CONF S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

CLINIVET PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ACRONIS AUTO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

NISTEA FRUCTELE PADURII CAMERISTA HOTEL 1

SC LA GOGU & RAZVI SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

TOMUS PAUL NICOLAE PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

ZIVAD BLOOM MANICHIURIST 1

SC ANCA MARIA DECOR SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

EXPERT FINISAJE LEMN ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2

EXPERT FINISAJE LEMN DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

EXPERT FINISAJE LEMN CARAUS 1

TRAVIPAN PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 5

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

CERTA CONS SRL OSPATAR (CHELNER) 1

ALPIN 57 LUX SRL AMBALATOR MANUAL 7

AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 15

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 5

SC PROGRASIV DESINGN&BUILD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

SC CASA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

GEORGE & MERI SRL PATISER 1