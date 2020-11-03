LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 105 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC BEST ROMVETS SRL TEHNICIAN VETERINAR 1
TOMA LUX CON SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 2
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 5
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA CASIER TEZAUR 2
DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SIR RADU MUSIC&SHOW SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 5
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA CONSULTANT ÎN INFORMATICA 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA PAZNIC 1
KRAFTENBERG SOLUTION SRL SPALATOR VEHICULE 1
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
ASOCIATIA DE PROPIETARI13 FEMEIE DE SERVICIU 1
FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD FEMEIE DE SERVICIU 2
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
MODEA HOME STYLE S.R.L. MANAGER APROVIZIONARE 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
SC ENYA TEAM PLUS SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
PUNCT DE LUCRU CÎMPENI – 0725 225884
CRISPOWER PLAST SRL CONDUCATOR ÎNTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) INDUSTRIE PRELUCRATOARE 1
TRANSERVICE APUSENI S.R.L. SOFER AUTOBUZ 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2