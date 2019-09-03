LOCURI de MUNCĂ în Alba: 496 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 3 septembrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 496 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
EXCAVACIONES MIRA S.R.L. – ECONOMIST ÎN MANAGEMENT – 1 – Superior
ASOCIATIA MARIA, REGINA PACII – SECRETARA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 2 – Gimnazial
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – LACATUS SDV – 1 – Profesional
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – EDUCATOR PUERICULTOR – 2 – Superior
MARC AS PAN SRL – PATISER – 1 – Profesional
MARC AS PAN SRL – CONTABIL – 1 Superior
SC ALYCRYS CARGO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal
BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Gimnazial
BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE – 1 – Profesional
OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial
SC APIMOB INVEST SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
A.J.O.F.M. Alba – PF BONA – 1 – Liceal
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – Profesional
CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Profesional
SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – Gimnazial
ELIT SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – Gimnazial
AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3 – Superior
SC BBW INGENIEURE SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – Superior
IPEC SA – MARCATOR PIESE – 10 – Gimnazial
IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 5 – Profesional
IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5 – Profesional
IPEC SA – LABORANT CHIMIST – 3 – Liceal
IPEC SA – INGINER PRODUCTIE – 5 – Superior
IPEC SA – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
HERMES BM SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
HERMES BM SRL – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – Liceal
ALBALACT S.A. – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – INGINER MECANIC – 2 – Superior
ALBALACT S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – Gimnazial
LACTALIS ROMANIA SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – FACTURIST – 1 – Liceal
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANIPULANT MARFURI – 7 – Gimnazial
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANAGER – 1 – Superior
LACTALIS LOGISTIC SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – STIVUITORIST – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE – 1 – Superior
SC BARA’S CORPORATE SRL – CASIER – 1 – Liceal
CHERSA SEBASTIAN-BOBI BEJ – SECRETARA – 1 – Liceal
VALERIA’S SECRET S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 2 – Gimnazial
ELIT SRL – CARMANGIER – 1 – Profesional
ASK PRETZEL SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
SATROTEC SRL – INGINER PRODUCTIE – 1 – Superior
SATROTEC SRL – INGINER AUTOMATIST – 2 – Superior
SATROTEC SRL – ANALIST CALITATE – 2 – Superior
SATROTEC SRL – SEF SCHIMB – 1 – Superior
SATROTEC SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
SATROTEC SRL – OPERATOR CALITATE FLUX – 2 – Superior
SATROTEC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
ARA PAPER SHOP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial
SC RAMIS AVRAM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – Gimnazial
ANIRI CONSULT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Superior
MART CONS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 1 – Profesional
LANTIC SRL – ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA – 1 – Superior
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL – 2 – Liceal
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES – 5 – Liceal
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
LUCA CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 10 – Gimnazial
LUCA CONSTRUCT SRL – INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE – 4 – Profesional
GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEA EVENT SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 10 – Liceal
FERMIC SRL OSPATAR – (CHELNER) – 1 – Liceal
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC LA MARIUTA DESING SRL VÂNZATOR 1 Gimnazial
SC MAREMA TRANS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL BUCATAR 1 Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 Liceal
SC I FIORI VENEZIANI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10 Gimnazial
SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Liceal
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Liceal
SC ALS ROMANIA LABORANT CHIMIST 2 Liceal
MULTIFUNCTION STAR S.R.L. MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 Liceal
MULTIFUNCTION STAR S.R.L. FIERAR BETONIST 3 Gimnazial
MULTIFUNCTION STAR S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 3 Gimnazial
MULTIFUNCTION STAR S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 Gimnazial
SC ARMEANU SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 Superior
SC ANDY SRL CAMERISTA HOTEL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
TOTAL N S A SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
EURO COMPUTER S.R.L. FREZOR UNIVERSAL 1 Profesional
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 15 Gimnazial
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 15 Gimnazial
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 Liceal
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
SC ONLINE BUSINESS LOGISTIC SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 183 Gimnazial
ALBA ALUMINIU SRL INGINER CHIMIST 2 Superior
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Profesional
ALMA REAL ESTATE SRL MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1 Profesional
ALMA REAL ESTATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
ALMA REAL ESTATE SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 Profesional
ALMA REAL ESTATE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 Profesional
CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 5 Gimnazial
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 2 Profesional
KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional
ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2 Profesional