LOCURI de MUNCĂ în Alba: 496 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 3 septembrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 496 de posturi vacante.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

EXCAVACIONES MIRA S.R.L. – ECONOMIST ÎN MANAGEMENT – 1 – Superior

ASOCIATIA MARIA, REGINA PACII – SECRETARA – 1 – Liceal

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 2 – Gimnazial

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Liceal

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – LACATUS SDV – 1 – Profesional

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – EDUCATOR PUERICULTOR – 2 – Superior

MARC AS PAN SRL – PATISER – 1 – Profesional

MARC AS PAN SRL – CONTABIL – 1 Superior

SC ALYCRYS CARGO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional

OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal

BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Gimnazial

BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE – 1 – Profesional

OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial

SC APIMOB INVEST SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – Profesional

A.J.O.F.M. Alba – PF BONA – 1 – Liceal

CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial

CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional

CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional

CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – Profesional

CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Profesional

SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – Gimnazial

ELIT SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – Gimnazial

AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior

AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3 – Superior

SC BBW INGENIEURE SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – Superior

IPEC SA – MARCATOR PIESE – 10 – Gimnazial

IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 5 – Profesional

IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5 – Profesional

IPEC SA – LABORANT CHIMIST – 3 – Liceal

IPEC SA – INGINER PRODUCTIE – 5 – Superior

IPEC SA – INGINER CHIMIST – 2 – Superior

HERMES BM SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial

HERMES BM SRL – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – Liceal

ALBALACT S.A. – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional

ALBALACT S.A. – INGINER MECANIC – 2 – Superior

ALBALACT S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional

ALBALACT S.A. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – Gimnazial

LACTALIS ROMANIA SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional

LACTALIS LOGISTIC SRL – FACTURIST – 1 – Liceal

LACTALIS LOGISTIC SRL – MANIPULANT MARFURI – 7 – Gimnazial

LACTALIS LOGISTIC SRL – MANAGER – 1 – Superior

LACTALIS LOGISTIC SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional

LACTALIS LOGISTIC SRL – STIVUITORIST – 1 – Profesional

LACTALIS LOGISTIC SRL – SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE – 1 – Superior

SC BARA’S CORPORATE SRL – CASIER – 1 – Liceal

CHERSA SEBASTIAN-BOBI BEJ – SECRETARA – 1 – Liceal

VALERIA’S SECRET S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 2 – Gimnazial

ELIT SRL – CARMANGIER – 1 – Profesional

ASK PRETZEL SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional

SATROTEC SRL – INGINER PRODUCTIE – 1 – Superior

SATROTEC SRL – INGINER AUTOMATIST – 2 – Superior

SATROTEC SRL – ANALIST CALITATE – 2 – Superior

SATROTEC SRL – SEF SCHIMB – 1 – Superior

SATROTEC SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior

SATROTEC SRL – OPERATOR CALITATE FLUX – 2 – Superior

SATROTEC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial

ARA PAPER SHOP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional

SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial

SC RAMIS AVRAM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – Gimnazial

ANIRI CONSULT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Superior

MART CONS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – Gimnazial

SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 1 – Profesional

LANTIC SRL – ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA – 1 – Superior

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL – 2 – Liceal

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – Profesional

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 5 – Profesional

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES – 5 – Liceal

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

LUCA CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – Profesional

LUCA CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – Profesional

LUCA CONSTRUCT SRL – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – Profesional

LUCA CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 10 – Gimnazial

LUCA CONSTRUCT SRL – INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE – 4 – Profesional

GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal

GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal

GEA EVENT SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial

GEA EVENT SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial

GEORGIA CATERING SRL – BUCATAR – 2 – Liceal

GEORGIA CATERING SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal

GEORGIA CATERING SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial

GEORGIA CATERING SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 10 – Liceal

FERMIC SRL OSPATAR – (CHELNER) – 1 – Liceal

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SC LA MARIUTA DESING SRL VÂNZATOR 1 Gimnazial

SC MAREMA TRANS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Liceal

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL BUCATAR 1 Liceal

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 Liceal

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 Liceal

SC I FIORI VENEZIANI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10 Gimnazial

SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Liceal

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Liceal

SC ALS ROMANIA LABORANT CHIMIST 2 Liceal

MULTIFUNCTION STAR S.R.L. MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 Liceal

MULTIFUNCTION STAR S.R.L. FIERAR BETONIST 3 Gimnazial

MULTIFUNCTION STAR S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 3 Gimnazial

MULTIFUNCTION STAR S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 Gimnazial

SC ARMEANU SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 Superior

SC ANDY SRL CAMERISTA HOTEL 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

TOTAL N S A SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional

EURO COMPUTER S.R.L. FREZOR UNIVERSAL 1 Profesional

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 15 Gimnazial

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 15 Gimnazial

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 Liceal

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior

SC ONLINE BUSINESS LOGISTIC SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

STAR ASSEMBLY SRL UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 183 Gimnazial

ALBA ALUMINIU SRL INGINER CHIMIST 2 Superior

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Profesional

ALMA REAL ESTATE SRL MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1 Profesional

ALMA REAL ESTATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial

ALMA REAL ESTATE SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 Profesional

ALMA REAL ESTATE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 Profesional

CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 5 Gimnazial

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 2 Profesional

KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial

KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional

ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2 Profesional