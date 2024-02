Locuințele dintr-o comună din Alba au ajuns să coste chiar și 100.000 de euro. Cum au fost renovate casele bătrânești

Zeci de familii de sași care au părăsit țara în urma cu peste 30 de ani au revenit și au renovat locuințele în care au copilărit și au format o comunitate de suflet, în comuna Gârbova, din județul Alba.

Când sunt în străinătate, localnicii au grijă de casele lor, frumos înșirate, cu vii și grădini. Când se deschid porțile imense ale locuințelor săsești, totul prinde contur. Localnicii le țin în ordine pentru proprietarii stabiliți în alte țări, care vin în vacanță.

Marcela Pescan, localnică Gârbova: „Vin de două ori pe an. Sunt casele renovate, sunt întreținute, nu sunt lăsate în paragină. Este casa lor părintească, au răscumpărat-o. Totuși ei țin la România. Iubesc România”.

Agneta a plecat din România, în Germania, de mai bine de 35 de ani. După Revoluție s-a întors și a răscumpărat casa părintească.

Agneta Thiess, etnic german născut în România: „Nu regretăm că am cheltuit banii pentru așa ceva. Am făcut băile noi, terasa, am pus uși noi, geamuri. De Rusalii ne întâlnim și petrecem împreună”.

Claudia Nedelea, localnică: „Ei de aici se trag, aici e parte din sufletul lor și oricând e vorba de România ei sunt primii. Ei stau majoritatea pe lângă Munchen”.

De la întoarcerea sașilor, valoarea unei case a crescut chiar și la 100.000 de euro, iar autoritățile au investit în partea de infrastructură.

Ioan Muntean, primar Gârbova: „E un plus de valoare pentru comunitate. E o atracție foarte mare și pentru turiști, vin foarte mulți și din București. Noi lucrăm la infrastractură ca să le creeăm condiții. Am renovat străzile, trotuarele”.

Sașii vin în țară de Rusalii când se întâlnesc cu toții ca să petreacă, dar și vara când stau mai bine de o lună.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI