Liviu Dragnea: „PSD este praf, condus de oameni lași, e un partid operetă, fără personalitate. România e amanetată”

„Mă consider deţinut politic”. Asta a spus Liviu Dragnea la ieşirea din penitenciar. Fostul lider PSD a fost liberat după ce magistraţii de la Tribunalul Giurgiu au admis contestaţia fostului lider PSD făcută împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 5.

„A fost o perioadă de chin și suferinţă. Abuzuri și umilinţă. Cea mai mare parte a populaţiei a înţeles de ce a trebuit să ajung aici. Am lăsat o ţară prosperă şi astăzi este o dictatură feroce. Mă consider deţinut politic pentru ca am fost nevinovat”, a spus Dragnea.

Acesta a avut ceva de spus şi despre partidul pe care l-a condus.

„Partidul este condus de oameni laşi. PSD e praf. Un partid fără personalitate. Viitorul României este amanetat”, a declarat Dragnea despre PSD.

Liviu Dragnea a spus că va lucra la firma fiului său deoarece acesta are o interdicţie de a ocupa funcţii publice. Astfel, el poate fi membru simplu al partidului, dar nu poate fi lider.

Conform sentinței de condamnare pronunțate în 27 mai 2019 de către instanța supremă, Liviu Dragnea are mai multe interdicții. Până în iulie 2024, îi sunt interzise următoarele drepturi:

-dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice

-dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat

-dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit în dosar – președinte al Consiliului Județean Teleorman și președinte al PSD Teleorman