LIVE VIDEO| Ziua porților deschise la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Instituția sărbătorește 103 de ani de existenţă

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 522 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

AIUD Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0727830112

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD EKO GREEN BAU S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 22 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA IULIA C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 2 0748143151

ALBA IULIA Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

ALBA IULIA SC Bardi Auto SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 0729399359

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 BUCATAR 1 0258806276

ALBA IULIA JD STORE CHAIN SRL CASIER 1 0723433440

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 25 0258806002

ALBA IULIA NATIONAL IPURL CONSILIER JURIDIC 1 0731020903

ALBA IULIA NATIONAL IPURL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0731020903

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBA IULIA EVIDENCE QUALITY S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0742075255

ALBA IULIA OŢELURI ŞI DEBITĂRI SRL INGINER MECANIC 1 0760646001

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA DELPHI ELECTRIC SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 2 0258811977

ALBA IULIA GOLFPOINT S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 2 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ALBA IULIA ADVANCE CONT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0358103516

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA KINETOTERAPEUT 1 0729837566

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

ALBA IULIA NATIONAL IPURL LICHIDATOR 1 0731020903

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

ALBA IULIA JD STORE CHAIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0723433440

ALBA IULIA AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

ALBA IULIA OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769872600

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

ALBA IULIA LARRY-VERMESSUNGEN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0740339232

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10 0729399359

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 [email protected]

ALBA IULIA ANGELLI SPUMANTE SI APERITIVE MERCANTIZOR 1 [email protected]

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 25 0258806002

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 [email protected]

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 90 0731500715

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0747528143

ALBA IULIA BECONPREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 20 0755234658

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA SPITCONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0747622367

ALBA IULIA S.C. ALBA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747622367

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 2 0744605753

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]

ALBA IULIA PREMIUM NAILS S.R.L. SECRETARA 1 0744134939

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 12 0372568838

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 2 0799933449

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0787633811

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0787633811

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0787633811

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10 0790229953

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI



ABRUD Silinel Turist SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

AVRAM IANCU S.C.APUSENI TRANSIMEX SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745085042

AVRAM IANCU S.C.APUSENI TRANSIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0745085042

BAIA DE ARIEŞ PREFABRICATE BAIA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749938118

CÂMPENI MAREMA TRANS SRL AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]

CÂMPENI S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258806002

CÂMPENI RAY APUSENI S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0745616100

CÂMPENI RAY APUSENI S.R.L. GROPAR 2 0745616100

CÂMPENI MAREMA TRANS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 [email protected]

CÂMPENI MAREMA TRANS SRL MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]

CÂMPENI SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

GALBENA AVRAM CLAUDIA LENUŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CAMERISTA HOTEL 3 0749050322

HOREA MATEŞ MARIN EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0767805565

HOREA EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

LUPŞA S.C.KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

LUPŞA S.C. AUTOVAN TRUCKS S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 4 0746524892

NEMEŞI PAŞCA LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 0743571697

POIANA VADULUI ROA EXPERT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 [email protected]

POPEŞTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

VIDRA S.C. ARIESUL MICVIDRA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

VIDRA S.C. ARIESUL MICVIDRA SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 [email protected]

VIDRA S.C.DOMODENIS SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

VIDRA S.C. ARIESUL MICVIDRA SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

VIDRA S.C.DOMODENIS SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. BUCATAR 1 0768332545

POPEŞTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0365882478

BLAJ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

VALEA LUNGĂ Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

PUNCT DE LUCRU CUGIR

CUGIR EUREST ROM BUCATAR 1 0786306523

CUGIR EUREST ROM BUCATAR-SEF 1 0786306523

CUGIR EUREST ROM CASIER 3 0786306523

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0740562994

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

PETREŞTI RECICLARE MOLOZ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 8 [email protected]

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 0744393975

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0740999323

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL FAIANTAR 2 0740999323

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL FIERAR BETONIST 2 0740999323

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1 0759011561

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

SEBEŞ OPERATIV SERVICE S.R.L. PAZNIC 1 0728293270

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0740999323

ŞUGAG SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

PUNCT DE LUCRU VINȚU DE JOS

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0787633811

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0787633811

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0787633811

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 0787633811

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SÂNTIMBRU

SÂNTIMBRU MATIAS AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]

SÂNTIMBRU BEST ROMVETS S.R.L. ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SÂNTIMBRU BEST ROMVETS S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU BEST ROMVETS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

SÂNTIMBRU BEST ROMVETS S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0743173073