LIVE VIDEO| TREIZECI de ani de activitate pentru Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

TREIZECI de ani de activitate pentru Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Daniel Breaz, rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis un mesaj cu privire la aniversarea de 30 de ani a instituţiei.

”Momente unice astăzi, de bucurie dar și de reflecție, în ziua în care Universitatea „1 Decembrie 1918” sărbătorește trei decenii de învățământ universitar în Alba Iulia. 30 de ani – o cifră cu o semnificație aparte datorită încărcăturii de contexte, evenimente, proiecte, provocări. Din fiecare moment am învățat câte ceva și am tradus aceste lecții în fapte concrete care au poziționat UAB drept pilon esențial în dinamica economică și socială a comunității albaiuliene.

Sunt onorat că am avut și am ocazia de a conduce destinele acestei instituții iar efortul nu este singular, ci conjugat și de o echipă puternică, formată din cadrele didactice ale UAB, personal auxiliar și studenți. Fără seriozitatea, ambiția și dedicarea lor, nu am fi ajuns în acest punct care, spun eu, ne onorează și ne face să fim mândri de realizările noastre. Am convingerea fermă că resursa umană este principala valoare a Universității „1 Decembrie 1918”.

De la fondarea sa și până astăzi, UAB a rămas aceeași instituție vie, bine integrată în comunitate, animată de dorința de cunoaștere, inovare și progres. Pe lângă componenta didactică și de cercetare, suntem în permanență preocupați de relația cu societatea, direcțiile noastre de dezvoltare vizând mai ales modul în care rezultatele actului educațional se regăsesc în creșterea și dezvoltarea societății românești.

Arhitectura formării specifică UAB este caracterizată nu numai de transmiterea de informații teoretice, ci și de practica susținută – sub mentoratul, îndrumarea cadrelor didactice din universitate și consolidată de experiențele trăite în cadrul unor companii de prestigiu, parteneri tradiționali ai instituției noastre. Punem foarte mare accent pe gândire critică, inovație, creativitate deoarece considerăm ca cetățeanul activ al sec al XXI-lea, înzestrat cu aceste aptitudini va reuși să facă față tuturor provocărilor complexe pe care le va întâlni în societate.

La ceas de sărbătoare, le mulțumesc tuturor colegilor, studenților și absolvenților, partenerilor, instituțiilor colaboratoare, celor care ne sprijină constant în activitatea noastră și mai ales celor care au contribuit decisiv la construcția Universității!

La mulți ani, UAB!”, a scris Daniel Breaz pe Facebook.