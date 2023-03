LIVE VIDEO| Sărbătoarea Mierii 2023, la Blaj: ”Mica Romă” transformată în centrul apiculturii românești. Ateliere practice, spectacole și expoziții

Ora de vară 2023: Ceasurile se vor da înainte în această noapte și vom dormi cu o oră mai puțin. Cum afectează sănătatea această schimbare

În fiecare an, în ultimul weekend din luna martie, România trece la ora de vară. Astfel, în noaptea de 25 spre 26 martie ceasurile se dau cu o oră înainte, ora 03.00 devenind ora 04.00. Practic, va fi noaptea cea mai scurtă pentru că vom dormi cu o oră mai puțin.

Evenimentul are loc la scurt timp după Echinocțiul de primăvară, ce are loc pe 21 martie și marchează începutul primăverii astronomice. Astfel, în noaptea de 25 spre 26 martie 2023, ultima noapte de sâmbătă spre duminică din martie anul acesta românii vor trece la ora de vară. Teoretic, ziua de 26 martie va avea doar 23 de ore. Practic, însă, această ora va fi recuperată când vom trece, înapoi, la ora de iarnă.

Începând cu Echinocțiul de primăvară, când ziua este egală cu noaptea, ziua începe să crească până la 21 iunie, când are oc Solstițiul de vară și este ziua cea mai lungă din an. Revenirea la ora de iarnă se va face duminică, pe data 29 octombrie 2023, atunci când ora 04:00 va deveni ora 03:00, iar ziua va avea, teoretic, 25 de ore. Atunci vom putea spune că este noaptea cea mai lungă din an.

De ce se dau ceasurile înainte primăvara

Sistemul orei de vară şi de iarnă presupune o ajustatare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară şi toamnă, pentru a beneficia mai bine de lumina naturală, scrie Digi 24.

La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00), în timp ce la ora de iarnă operațiunea este inversă, ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4:00 devine ora 3:00.

Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a Soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau, pe vremuri în agricultură sau în alte domenii, acolo unde se lucra „zi lumină”.

Sistemul cu ora de vară – ora de iarnă a fost adoptat de țările europene în secolul trecut, pentru a economisi energie, mai ales în perioada războiului sau a crizelor de pe piața petrolului apărute în anii 1970.

Avantaje și dezavantaje ale trecerii la ora de vară

Potrivit unui studiu realizat de Steve P. Calandrillo de la Universitatea Washington şi Dustin E. Buehler de la Universitatea din Arkansas, alegerea orei de vară ar conduce la scăderea numărului de accidente rutiere.

„Este mai multă lumină seara, atunci când au loc majoritatea accidentelor fatale, când oamenii vin spre casă după o zi obositoare la birou. Mai mult, rata criminalităţii ar putea scădea pentru că mai mult de jumătate dintre infracţiuni au loc în orele de după lăsarea întunericului, după-amiaza târziu sau seara”, arată rezultatele cercetării.

Alte studii arată că există ramuri economice care pot prospera odată cu trecerea la ora de vară. De exemplu, cei din industria HORECA consideră că o oră în plus de lumină naturală îi face pe oameni să stea mai mult timp pe străzi, cheltuind astfel mai mulţi bani pe diverse activităţi.

Totuși, trecerea la ora de vară ne poate afecta. Nu sunt pe termen lung în cazul tinerilor și al persoanelor sănătoase, dar persoanele care suferă de anxietate si depresie, precum şi vârstnicii ar putea simţi un disconfort crescut ca urmare a acestei modificări. De asemenea, atunci când se schimbă ora, persoanele care au o sensibilitate mai mare a ceasului biologic pot resimți mai intens modificarea și pot ava nevoie de o perioadă mai mare pentru acomodare.