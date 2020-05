LIVE VIDEO| Plan pe 10 ani pentru fabricile de la Cugir: Contract pentru Armata Română pentru achiziția de armament și munitie

În cadrul vizitei pe care o efectuează vineri, 15 mai 2020, în judeţul Alba, prima oprire a premierului Ludovic Orban, este Uzina Mecanică din Cugir.

Demnitarii au vizitat o parte a fabricii de armament şi au discutat cu reprezentanţi ai conducerii, iar la final au făcut declaraţii de presă. Discuţiile s-au referit la relansarea industriei de apărare, prin retehnologizare, dar şi la contracte cu Armata Română, pentru armament.

În ultimii ani s-a vorbit mult despre fabricarea la Cugir a unei arme de asalt, denumită NAT1, special pentru Armata Română. Proiectul şi arma au fost prezentate public de către reprezentanţii fabricii din Cugir în 2017, dar demersul nu s-a concretizat printr-o comandă lansată de către reprezentanţii Armatei. NAT 1 este produsă la Fabrica de Arme, a doua societate din Cugir, care s-a înfiinţat în 2004 după divizarea Uzinei Mecanice.

NAT 1 a fost concepută drept o armă de foc care întruneşte toate cerinţele tehnice NATO, oferind în acelaşi timp versatilitate diferiţilor utilizatori finali (infanterişti, paraşutişti, scafandri etc.). Arma trage gloanţe standard NATO, de calibru 5.56, cântăreşte 4 kilograme. Foloseşte încărcătoare de 30 de cartuşe din polimer sau din metal, are o cadenţă de tragere de 600 de cartuşe pe minut şi are o viteză iniţială a proiectilelor de 800 de m/s. Varianta pentru paraşutişti şi cea pentru echipele speciale de scafandri ar urma să utilizeze încărcătoare din polimer. Varianta pentru Poliţia de frontieră poate fi echipată cu lanternă şi marcator laser.

La vizita de la Cugir mai participă autorităţi locale şi judeţene: prefectul Nicolae Albu, preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, vicepreşedintele CJ Alba Marius Haţegan, viceprimarul cu atribuţii de primar Voicu Paul, primarul Adrian Teban (Cugir), primarul Dorin Nistor (Sebeş), dar şi europarlamentarul Mircea Hava, deputatul Florin Roman şi deputatul Claudiu Vasile Răcuci.

Uzina Mecanică Cugir (UM Cugir) a fost înfiinţată în 1799, în perioada Imperiului Habsburgic, fiind până în 1989 una dintre cele mai importante societăţi comerciale din judeţul Alba şi din România, cu aproape 20.000 de angajaţi.

Uzina era împărţită în două secţii: secţia civilă, care producea electrocasnice şi maşini unelte, şi secţia de produse speciale, care fabrica arme şi muniţie. După Revoluţia din 1989, societatea a trecut printr-o serie de probleme economice, fiind nevoită să-şi reducă activitatea şi personalul, astfel încât în decembrie 2008 avea mai puţin de 1.000 de angajaţi, în comparaţie cu cei peste 18.000 dinainte de 1989. Uzina Mecanica Cugir a avut şi secţie civilă care a funcţonat până în 2005. Se produceau aici maşini de cusut, scule şi maşini de spălat. Până în 2008 s-au fabricat maşinile de spălat marca Albalux.

Printre armamentele fabricate la Uzina Mecanică Cugir se află pistoale Carpaţi, puşti automate şi semiautomate, pistoale mitralieră, tunuri pentru avioane, etc.

La Fabrica de Arme se produc, de asemenea, arme de vânătoare, tunuri şi mitraliere pentru tancuri şi taburi, pistoale mitralieră, precum şi muniţie pentru toate acestea.