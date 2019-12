FOTO VIDEO| PARADA MILITARĂ de 1 Decembrie 2019, de la Alba Iulia: 1.400 de militari, 110 mijloace tehnice, 15 avioane şi elicoptere defilează de Ziua Națională

Pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a început parada militară de Ziua Națională. Prin fața celor câteva zeci de mii de persoane venite în Orașul Marii Uniri să sărbătorească Ziua Națională vor defila 18 detaşamente de defilare pe jos cu aproximativ o mie de persoane din Ministerul Apărării Naţionale și 117 detaşamente de defilare pe roţi cu aproximativ 70 mijloace tehnice, inclusiv 15 aeronave militare.

În dispozitivul de defilare sunt detașamente din Ministerul Apărării Naționale (Statul Major al Forţelor Terestre, Statul Major al Forţelor Aeriene, Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii şi Comandamentul pentru Forţele pentru Operaţii Speciale), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de Informaţii – şi tehnică şi echipamente de luptă.

Tehnică și echipamente de luptă –transportoare amfibii blindate, instalaţii aruncătoare proiectile reactive, diferite complexe de artilerie antiaeriană, inclusiv autopropulsată, sisteme de rachete sol-aer, autospeciale de geniu, sisteme de comunicaţii şi informatică, tehnică de luptă ale forţelor pentru operaţii speciale, radare mobile, autospeciale de intervenţie ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi aproximativ 15 aeronave militare ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” (elicoptere IAR 330 şi avioane MiG 21 Lancer).

Ca o pată de culoare, și în acest an va defila un detașament al Armatei Poloneze, cu trupe și tehnică. Ca mijloace tehnice de luptă, albaiulienii vor putea vedea noul TAB Pirahna III C, intrat recent în înzestrarea Armatei României, Humvee-uri, aruncătoare de rachete, sisteme de rachete HAWK, radare mobile, centre de comunicații etc.