VIDEO | Marius Hațegan și George Rotar, aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba, mandatul 2024-2028

Marius Hațegan și George Rotar, aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba, mandatul 2024-2028

Marius Hațegan și George Rotar au fost aleși luni, 4 noiembrie 2024, vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba, pentru mandatul 2024-2028. Hațegan și Rotar au fost validați în funcțiile de vicepreședinți, astfel noua conducere a CJ Alba fiind totalitate liberală.

Voturi obținute:

Marius Hategan 18

George Rotar 20

Corneliu Mureșan 10

Voturi valabil exprimate 28

Precizăm că reprezentanții partiduloui AUR în Consiliul Județean Alba NU au votat și părăsit sala de ședințe în momentul votului. PNL nu a fost nevoit să facă alianțe cu alte partide pentru obținerea acestor funcții, reușind să obțină majoritatea la alegerile locale 2024.

În cursă s-a înscris și președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, care însă a obținut doar 10 voturi.

Marius Hațegan a ocupat funcția de vicepreședinte și în mandatul anterior, fiind reales astăzi pentru mandatul 2024-2028.

”Preiau astăzi încă un mandat de vicepreședinte. După 6 ani de vicepreședinte la Consiliul Județean sunt mândru de ceea ce am făcut împreună cu echipa din CJ Alba, împreună cu domnul președinte și vă asigur că voi fi la fel de motivat și pentru următorii 4 ani.

Ne așteaptă o muncă foarte puternică, avem foarte multe proiecte care sunt în derulare și care trebuie finalizate, dar avem și multe proiecte noi pe care le vom derula în cadrul Consiliului Județean. Conducerea CJ ALba are în continuare misiunea să ducă județul Alba spre o dezvoltare cât mai puternică. Știm foarte bine ce trebuie să facem, știm foarte bine unde trebuie să ajungem.

Este foarte important ca la Consiliul Județean să existe unitate și nu dezbinare. De acesta, indiferent de ce se întâmplă în această clădire, cred că cel mai important e să fim uniți și să lucrăm pentru cetățenii care ne-au trimis aici, în Consiliul Județean”, a declarat Marius Hațegan.

”Trăiesc primul moment cu adevărat împortant din cariera mea politică – depunerea jurământului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Alba! Este atât o mare onoare cât și o mare responsabilitate pentru mine, un politician tânăr care m-am angajat, în fața celor care m-au creditat cu încrederea lor, să livrez competență și seriozitate!

Sunt hotărât să fac asta și o să reușesc, pentru că am în față modelul politic de administrație al tatălui meu – Primarul Blajului – și al organizației PNL Blaj, care a obținut cu cele mai bune rezultate din județul Alba.

Gândul cu care intru azi în Consiliul Județean Alba este să-mi aduc contribuția la dezvoltarea Județului Alba, să aduc în administrația județeană ceva din Spiritul Blajului, cu care am crescut, în care am fost educat și din care am învățat ce înseamnă îndrăzneala și că nimic important nu se obține fără muncă!

Eu pentru asta am candidat și am încredere că împreună, demnitari și funcționari publici din Consiliul județean, vom reuși să așezăm pe o treaptă de dezvoltare mai sus județul Alba!”, a scris George Rotar pe Facebook.

”Sunt convins că avem lucruri foarte frumoase de făcut împreună, cu cei care suntem aici, în administrația locală, în administrația județeană. Să le dorim tuturor succes și să putem peste 4 ani să privim fiecare locuitor din județul Alba așa să știm că nu i-am făcut de râs”, a transmis și Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

