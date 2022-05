Liga a 4-a, victorii la scor pentru Industria Galda, Spicul Daia Română și Inter Unirea

Metalurgistul Cugir s-a impus în derby-ul cu Unirea Ungheni, un succes categoric, scor 4-1 (2-1), și a realizat accederea la barajul de promovare în Liga a 2-a, pentru al doilea an la rând.

Un duel al nervilor a fost sub Drăgana, însă „roș-albaștrii” au realizat una dintre cele mai bune prestații stagionale, nelăsându-le nicio șansă rivalilor la locul secund. Au punctat Boldea (28), M. Lupu (51), însă momentul cheie al întâlnirii a fost „roșul” direct primit de Vasiu (29) pentru un atac violent asupra lui Boldea. M. Codrea (69) a redus ecartul, însă Metalurgistul a rezolvat prezența la baraj din punct de vedere matematic cu două runde înaintea terminării sezonului. Până la final golgheterul M. Lupu a realizat tripla (prima din carieră în Liga a 3-a) cu reușitele din minutele 75 și 88, ajungând la 16 reușite stagionale!!! Nebunia s-a declanșat la vestiare, iar echipierii Cugirului au sărbătorit alături de mici suportari albaiulieni, galeria de la Optimum, ce i-a încurajat din tribune pe „idolii” Selagea și Vitinha.

Meciurile vor fi cu Minaur Baia Mare (campioana Seriei a 10-a), miercuri, 25 mai, la Cugir și peste 3 zile în Maramureș

*1-0, MIN. 28: șut BOLDEA de la 30 de metri, pe jos, în stânga portarului, ce a avut partea sa de vină

*2-0, MIN. 51: M. LUPU, cap din 5 metri, la centrarea lui Vitinha din lovitură liberă de pe partea dreaptă

*2-1, MIN. 69: M. CODREA profită de o gafă în defensiva adversă, îl depășește pe Opric, ce a gafat, preluând greșit, și marchează în poarta goală, al doilea gol al atacantului cugirean împotriva fromației din orașul natal.

*3-1, MIN. 75: M: LUPU, golgheterul gazdelor, a reluat centrarea lui Nicula, ce a avut o acțiune de senzație pe stânga

*4-1, MIN: 88: M. LUPU realizează tripla cu un șut de la 25 de metri în dreapta portarului.

Șut M. Udrea (57) din 15 metri, a respins Feier. O altă intervenție a lui Feier la voleul lui Șaucă (71). Astafei (82), șut în diagonală, milimetric pe lângă.

M. Lupu (32) nu ajunge un balon în fața porții! Repriza s-a încheiat cu marea ocazie ratată de Nicula (45), scăpat singur, a întors un adversar, dar șutul său a fost respins de Feier.

*Vasiu, atac criminal

Vasiu (30) a fost eliminat direct după un atac violent la centrul terenului asupra lui Boldea. Nervii au degenerat, iar cele două tabere au fost la un pas să se încaiere pe margine, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru ca lucrurile să se calmeze. Cugireenii, nervoși, au reproșat faultul criminal, inclusiv antrenorul Lucian Itu cerându-i socoteală lui Vasiu. A intrat ambulanța pe teren, jocul a fost întrerupt 5 minute, însă în cele din urmă Boldea și-a revenit după intrarea dură asupra sa, cu o plagă pe piciorul drept, dar totuși fericit că a scăpat de o fractură! În meleut creat, ce a cuprins jucători, antrenori și oficiali, s-au împărțit pumni, arătându-se încă un cartonaș roșu, unei persoane de pe banca de rezerve a Cugirului.

Partidă închisă, disputată în zodia prudenței. Vlădia (15) a reluat cu capul alături după un corner. R. Opric a acos de sub bară voleul lui Istrate la colțul scurt (24)

Dup[ foarte multă vreme, cugirenii au parte de o galerie. Este vorba de apropiații lui Ciprian Selagea la Optimum Alba Iulia, un grup entuziast, înarmat cu tobe și trompete.

Echipe:

Metalurgistul: R. Opric – Al. Rus (69, Haj), Vlădia, Dohotariu, Vitinha (86, M. Neagu) – Șaucă/cpt, Boldea, Udrea (78, L. Contra), Nicula (78, Andriuc) – Selagea (69, Cocan), M. Lupu; rezerve Perjeriu, S. Itu, L. Itu, Șuteu. Antrenor Lucian Itu.

Unirea Ungheni: Feier – Hreniuc, Vasiu, Ndiesse, E. Codrea (76, Pițuc) – Toboșaru (29, Bîrsan), Căt. Dinu, Istrate (cpt; 62, F. Morar), Iuga (76, Săvoaia) – Astafei, M. Codrea (76, R. Ganea); rezerve Vlasa, Birtalan, R. Ganea, Săvoaia, Boar, Pițuc, Eremiaș. Antrenor Flavius Sabău.

Arbitri C. Olaru (Rm. Vâlcea), Al. Ggerman, M. Talpă (ambii Timișoara) Observatori C. Danciu (Hunedoara), C. Mardan (Făgăraș)

Avertismente: Șaucă (29), M. Lupu (39), L. Contra (81) *Cartonaș roșu: Vasiu (29)