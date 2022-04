Liga a 4-a, Spicul Daia Română a urcat pe podium | Remiză la Teiuș, victorie pentru Voința Stremț

În prima rundă din play-out-ul Seriei a 9-a din Liga a 3-a, se înfruntă CS Ocna Mureș (locul 6, 20 de puncte) și Avântul Reghin (poziția a 9-a, 15 puncte).

Oaspeții au deschis scorul în minutul 35, prin Harko. Amfitrionii au egalat 4 minute mai târziu prin autogolul lui G. Chirilă, ce a deviat în plasă centrarea lui Coltor. Același Coltor a avut o contribuție decisivă la obținerea victoriei și a punctat în minutul 84, cu o execuție magnifică, șut direct în vinclu de la 22 de metri, prima sa reușită stagională!

„Soda dragă” a avut emoții în primul mitan, în care și Ed. Mihail a avut de lucru. Însă la reluare amfitrionii au controlat autoritar jocul, am ratat o sumedenie de ocazii, au avut și două faze în care au solicitat penalty și s-au impus pe merit. Ocnamureșenii au câștigat primul meci din acest an în fața fanilor și au 3 meciuri în care au luat 7 puncte, în vrem ece Avântul se scufundă cu al doilea insucces la rând în fața unei echipe din Alba (etapa trecută, 0-2 cu Unirea Alba Iulia).

„Frumoasă victorie! Cine a fost astăzi la stadion a văzut o echipă CS Ocna Mureș care a demonstrat coeziune, tărie de caracter, putere de luptă, calitate si determinare. Am revenit de la 0-1 și am câștigat cu 2-1, pe fotbal, pe presiune pusă asupra adeversarului, care după 35 de minute în care a fost superior, a fost nevoit să cedeze în favoarea echipierilor Sodei, mai buni per ansamblu. Îmi felicit băieții, merită din plin și mă bucur pentru ei și pentru suporterii care au plecat fericiți acasă„, a transmis Paul Ciucă.

Amfitrionii sunt la a doua apariție consecutivă în fața fanilor, după ce au remizat cu Gloria Bistrița (1-1), în vreme ce reghinenii descind în orașul salin cu apăsarea înfrângerii interne cu Unirea Alba Iulia (0-2). Vorbim practic despre un nou campionat, dueluri între ultimele 6 clasate, iar dacă amfitrionii par oarecum liniștiți pentru moment, Avântul se bate pentru evitarea retrogradării, cu un singur punct acumulat în această primăvară.

CS Ocna Mureș: Ed. Mihail – Cunțan, D. Lupșan, Haiduc, Pintilie (46, Al. Kiraly) – Cioargă (71, Ov. Truță), Al. Giurgiu, Socaci/ cpt, Coltor (90+1, Longodor)- Vasinc, Cioară (85, Ognean); rezerve A. Anghel, Moise. Antrenori Paul Ciucă, Romeo Arinar.

Avântul: Bucin – D. Chirilă, Bugnar, Z. Crișan, G. Chirilă, Harko, Nimrod, Toth, Vrabie, M. Pop, Ad. Murar; rezerve Raica, P. Pașca, Grigoraș, D. Popa, P. Luca. Antrenori Vilmoș Stoica și Andrei Enyedi.

Arbitri: A. Răcoare (Curtea de Argeș), V. Duță (Avrig), D. Nagy (Mediaș) Observatori A. Todea (Cluj-Napoca), Ov. Tâlvan (Sibiu)

