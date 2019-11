Liga a 4-a: Navobi a ținut în șah pe CSU Alba Iulia! CS Ocna Mureș, victorie și set de tenis! După meciul de la Aiud, Adrian Hulea atacă dur arbitrajul județean!

Runda a 13-a a Ligii a 4-a a fost una în care liderul CS Ocna Mureș a învins fără emoții acasă pe Energia Săsciori. CS Universitatea Alba Iulia a avut mari emoții pe terenul „lanternei roșii”, câștigând cu 3-2, fiind condusă în două rânduri și marcând golul victoriei din penalty.



După partida de pe „Aiudelul”, Adrian Hulea a atacat în termeni duri arbitrajul județean, vezi declarația mai jos!

Dar iată rezultatele:

Inter Unirea – Performanța Ighiu 1-3 (1-1)

Marcatori: Val. Marc (8), respectiv R. Moga (14), T. Mărginean (77), S. Turuș (90+6).

Olimpia Aiud – Viitorul Sântimbru 2-1 (0-1)

Marcatori: R. Mihălțan (48, penalty), Bălan (78, penalty), respectiv C. Olălău (45) *În minutul 76, D. Hulea (Viitorul Sântimbru) a fost eliminat.

Arbitrajul a nemulțumit ambele tabere: aiudenii au solicitat un penalty în minutul 45, pentru henț, iar vizitatorii au reclamat prima lovitură de pedeapsă acordată gazdelor și cartonașul roșu acordat lui D. Hulea. După eiminarea fundașului oaspeților și marcarea golului din penalty de către Bălan, formația din Galtiu a fost la un pas să părăsească terenul.

“Din păcate nu avem un moment 0 al arbitrajului județean, iar AJF Alba și Comisia Județeană a Arbitrilor nu reacționează cu nimic, doar cu aceleași dume de câțiva ani.. că nu avem, echipele vinovate, arbitrii perfecți… etapă de etapă greșeli mari fără să fie luate măsuri… La Aiud a fost trimis un arbitru cu dedicație, Balea, după ce etapa trecută am avut pe același Nicola care la Zlatna a facut praf meciul (să nu mai zic de meciul Olimpia – Ocna și ighiu cu Vama Seacă, când după 15 minute își dă seama că nu are steaguri la colțurile terenului) și ca bonus, după 2 etape, ni-l dă acasă intenționat pentru că altfel nu pot să îmi dau seama cum să îl dea la Galtiu când în deplasare am avut circ.. Mă repet, INTENȚIONAT! Contra Olimpiei, o primă repriză perfectă făcută de Balea Intrăm la pauză cu avantaj de un gol, a doua repriză fiind total diferită, arbitraj întors cu 180 de grade… De câteva etape suntem bătaia de joc a arbitrilor… care pregătire zero în timpul săptămânii, sunt grași, doar doar bani plus etc … Nu se mai poate așa ceva fără să fie luate măsuri dar când sunt toți în cârdășie nu avem cum să avem soluții! Sunt obervatori care dau note sub 8 și ca bonus weekendul următor centralul are două meciuri nu unul! Ar fi multe de spus dar trebuie să vedem care sunt problemele adevărate ale fotbalului județean și să ne punem câteva întrebări altfel 7 ani nu va mai promova nimeni! Trist, dar adevărat din păcate”, s-a revoltat Adrian Hulea, oficialul Viitorul Sântimbru.

Voința Stremț – CIL Blaj 2-3 (1-1)

Marcatori: R. Muntean (40), Epure (55), respectiv Timiș (36), B. Varga (80, 84).

Amfitrionii reclamă faptul că golul al doilea marcat de oaspeți a fost precedat de un fault în atac.

CS Ocna Mureș – Energia Săsciori 6-0 (3-0)

Marcatori: B. Ștef (2), Cl. Marcu (26), Gavriluță (45, autogol), Csegoldi (50), Spinean (59, 70).

CS Zlatna – Spicul Daia Română 2-1 (1-0)

Marcatori: D. Cristea (11), A. Cîmpean (66), respectiv G. Scheau (72, penalty).

Zlătnenii s-au impus după un meci de luptă împotriva dăienilor ce au suferit a doua înfrângere stagională.

Navobi Alba Iulia – CS Universitatea Alba Iulia 2-3 (2-2)

Marcatori: Andreiu (1, 31, penalty), respectiv R. David (16), Cl. Oara (38, 47, penalty).

“Lanterna roșie” a pus mari probleme candidatei la promovare ce a fost condusă în două rânduri, în opinia gazdelor penalty-ul victorios din care Cl. Oara a făcut 3-2 fiind acordat cu destulă ușurință. Și în loc de un meci în care se punea problema scorului, a rezultat o victorie la limită a marii favorite.

Mâine, ora 14.30: AFC Micești – Nicolae Linca Cergău, Viitorul Vama Seacă – stă.