Liga 4, final de tur: CIL Blaj – eșec la Săsciori, remiză tensionată la Unirea, Vama Seacă – scor cu „lanterna”, Daia bate la Șugag!

La ultima reprezentație internă, „Soda dragă” a fost umilită în derby „de Alba”, un eșec aspru, 0-6 (0-2) cu Metalurgistul Cugir. Revelația Cupei României, cu șanse reale de a se califica în primăvară este prăbușită în Liga 3, cu 10 partide în care a strâns numai două puncte.

Decimată de problemele de lot, echipa ocnamureșeană a contat doar până la deschiderea scorului, căzând total după ce M. Domșa a realizat dubla – în fapt primele sale goluri în „roșu-albastru”, chiar împotriva fostei echipe, atacantul marcând de 3 ori până la final. Metalurgistul Cugir s-a descătușat și a dominat clar confruntarea, repurtând cel mai clar succes stagional. Vizitatorii au câștigat primul meci extern din acest sezon, de o manieră indubitabilă, înregistrându-se totodată cea mai mare diferență din duelurile intrejudețene din acest an. Cugirenii au câștigat cu stil a treia confruntare directă, la un set de tenis, răzbunându-se din nou, după ce în august au fost eliminați la Ocna din competiția „KO”

*Dan Roman: „Trebuie să strângem rândurile”

„Din păcate săptămâna asta am avut antrenamente cu 11 jucători, Se vede lipsa unor jucători de bază (n.a. – Al. Giurgiu și Cimpoieșu) la un lot „numeros”, în ghilimele, ca al nostru. Contrar jocului, în prima repriză, când am făcut un joc bun, am primit două goluri din nimic: un penalty, care nu a fost, din punctul meu de vedere, și o greșeală imensă de portar, momente care au facilitat victoria celor de la Cugir. O echipă care nu e strălucitoare, dar e pragmatică, dă un gol din orice, chiar dacă nu joacă senzațional. Trebuie să strângem rândurile și să ne ne vedem de treabă cu echipele de rangul nostru, cum va fi Sănătatea etapa viitoare, un joc de care pe care. Vrem să luăm puncte în ultima etapă și ne dorim o calificare mai departe în Cupă. Știam că o să suferim foarte mult în campionat, jucând pe două fronturi. E foarte greu în teren, al doilea joc la rând pentru mine, mai ales că toată săptămâna am fost la cursuri, și i-am spus domnului președinte că nu vreau să mai joc din iarnă, pentru că nu pot să fac ambele lucruri cum trebuie”, a spus Dan Roman.

*Lucian Itu: „Ne-am descătușat, atacăm locul secund”

„O victorie pe deplin meritată și îmi felicit jucătorii pentru că au dat dovadă de caracter. Mi-era teamă nu atât de adversar, cât de noi și de condițiile de joc. Ne-am descătușat, atacîm locul secund și suntem la mâna noastră, totul depinde de noi. Pe Marcel Domșa îl aștept din prima etapă și mă bucur că a reușit să marcheze, chiar de 3 ori„, a precizat Lucian Itu.

*Marcel Domșa: „În sfârșit am spart gheața”

„În sfârșit am spart gheața, m-am eliberat, m-am descătușat. Sunt goluri care le așteptam demult. Sunt 3 puncte muncite, mă bucur pentru acest succes care ne dă șanse să iernăm pe locul secund. M-am simțit bine la Ocna Mureș și vreau să dedic reușitele prietenei mele, mamei, familiei, lui Paul Păcurar care mi-a lăsat balonul la penalty și antrenorului Lucian Itu, pentru încrederea oferită„, a declarat Marcel Domșa.

*0-1, MIN. 27: M: DOMȘA marchează primul său gol stagional, din penalty, acordat după un fault făcut de D. Mic la Tîrla;

*0-2, MIN. 35: M. DOMȘA realizează dubla, șut sub bară din 2 metri la o gafă Cadar, ce a scăpat stupid mingea ;

*0-3, MIN. 53: COCAN, șut cu efect, bară gol, după ce a driblat 3 adversari;

*0-4, MIN. 58: ȘAUCĂ, șut plasat, din situație de singur cu portarul;

*0-5, MIN. 65: TIRLA finalizează simplu din careu;

*0-6, MIN. 90: M: DOMȘA face tripla după o pasă de senzație de la Șaucă

Cocan, după ce face 0-3, ratează o ocazie imensă (56) – reluare acrobatică pe lângă poarta goalăOcnamureșenii încep mai bine: Socaci (4) – șut pe jos prins de Csapo. Ceaca (14) – scapă singur dar trage slab. Ceaca (17) – șut de la marginea careului, pe centru. Boldea (41) – a tras, șut prins de portar. G. Goronea (45) a șutat pe lângă de la 17 metri

Puțini spectatori, în jur de 150, dar galeria ocnamureșeană este prezentă. La gazde, doar 4 rezerve, este titular iar antrenorul Dan Roman, oaspeții neavându-l în primul unsprezece pe Vitinha, substituit de Haj în flancul stâng

În tur, sub Drăgana a fost o adevărată nebunie, Metalurgistul Cugir a câștigat cu 4-3 după ce ocnamureșenii au avut 3-1 în prima repriză, „roș-albaștrii” răzbunându-se după eliminarea de mai devreme din Cupa României.

Acum, amfitrionii speră să depășească o criză profundă, ultima victorie datând din 17 septembrie, acum mai bine de două luni. Sunt 9 meciuri fără succes, cu numai două puncte acumulate în acest răstimp. Cugirenii sunt timizi pe terenuri străine, în actualul sezon, cu 4 remize în 6 dispute și numai 4 goluri marcate.

Echipe de start:

CS Ocna Mureș: Cadar (46, Fl. Stângă) – Paleoca, Guț, D. Mic – Gorba (73, Bucșa), Socaci, G. Goronea (56, Căt. Creț), Cioargă, Roman – D. Ghiță (62, Ad. Coman), Ceaca/ cpt; rezerve . Antrenor Dan Roman

Metalurgistul: Csapo – Dohotariu (79, Tăban), I. Grozav (79, S. Itu), Vlădia, Haj – Șaucă/ cpt, Boldea, P. Păcurar (70, Selagea), Tîrla (70, Căt. Pop) – Cocan (70, Bura) M. Domșa; rezerve Jisa, L. Itu, Vitinha, M. Neagu. Antrenor principal Lucian Itu.

Arbitri R. Ciorbea (Sânpetru), An. Pîslaru (Arad), Andreea Șușcă (Turnu) Observatori L. Szanto (Tg. Mureș), V. Hrițac (Simeria)