Liga 4, etapa 18: remiză spectaculoasă în derby-ul de pe Valea Frumoasei | CIL Blaj și Voința Stremț, victorii externe

Derby-ul primăverii s-a disputat la Galtiu, unde s-au înfruntat primele două clasate din Liga 4, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos, oaspeții, lideri ai eșalonului, având 8 puncte avans înaintea duelului încins.

Băieții lui Bicheși s-au bucurat de parcă au câștigat campionatul, și-au luat revanșa după acel drastic 0-3 din tur și Viitorul Sântimbru s-a apropiat la 5 puncte, rămânând singura grupare cu maximum de puncte în primăvară și un singur eșec stagional!

Prima clasată a pierdut, în prelungiri, în minutul 90+4, dintr-un penalty transformat de Brânză, după un henț făcut de tânărul R. Giorgiu, care a părăsit terenul în lacrimi, afectat de gafa făcută, care a produs primul eșec din primăvară pentru marea favorită la adjudecarea campionatului. În jur de 400 de spectatori au asistat la un duel încins, nervos în prima parte.

*Bicheși: „Am vrut să demonstrăm că suntem un adversar redutabil”

„Este mult spus că am relansat campionatul, dar am realizat o victorie de moral. Am vrut să demonstrăm că suntem un adversar redutabil. Ne mândrim că am stat bine în teren și am câștigat un joc urât, de forță și nervos. A fost și o revanșă în plan moral după eșecul din tur, acel 0-3, în care am pierdut pe mâna noastră, ne-am bazat și pe dorința de răzbunare. Ne propunem să câștigăm toate partidele, vrem și ne dorim asta, ar fi bine să terminăm pe prima poziție. Am făcut pași importanți cu acest succes direct, așteptăm să greșească și ei, deși, la ce echipă au, este foarte greu să se încurce„, a punctat Adrian Bicheși.

Amfitrionii meritau să câștige după evoluția ostilităților, cel puțin în prima parte. Deschiderea scorului a fost în minutul 12, tot din punctul cu var, după o fază controversată, intervenție a lui Csegoldi la Cos. Olălău și penalty-ul transformat de ex-uniristul Epure. Spiritele s-au încins, au apărut nervii, polemici aprinse între cele două bănci tehnice, fiind nevoie ca centralul Florin Anca (Deva) să-i cheme la ordine pe căpitanii Potopea și E. Hălălae, iar Cristian Petropulos, președintele AJF Alba, să intervină pentru calmarea spiritelor.

Prima clasată a egalat rapid, după 4 minute, la acțiunea lui Cioară, singura ocazie din mitanul inaugural, iar sântimbrenii s-au jucat cu ocaziile, Brânză și Căt. Ivașcu ratând fiecare câte două oportunități. Un joc fragmentat, apăsat de miză și încărcat de tensiune s-a calmat după pauză când s-a echilibrat și raportul fazelor periculoase. Au fost situațiile lui D. Lupșan și Cioară, respectiv Epure și An. Moldovan, cu intervenții bune ale celor doi goalkeeperi, și lovitura de grație a venit în ultimele secvențe ale celor 4 minute de prelungiri.

Viitorul Sântimbru: A. Anghel – Morea, D. Popa, C. Oltean, Birk – Epure, Goguța, E. Hălălae, Cr. Ivașcu – Brânză, C. Olălău; rezerve Barna, D. Anghel, Truță, Tolas, An. Moldovan, A. Olălău, Ov. Crișan, Aslău. Antrenor Adrian Bicheși.

Industria: Bistraie – Samoilă, Csegoldi, Potopea, Ad. Matei – Oniche, P. Medrea – Juncan, D. Lupșan, Cioară – S. Mureșan; rezerve D. Maier, Puha, Căt. Ivașcu, R. Giorgiu, Tegbo, Buligă, Șt. Radu, Dodoc. Antrenor Doru Oancea.

S-au aflat față în față singurele formații cu maximum de puncte în cele 4 runde din 2023, grupări ce au acumulat perioade îndelungate de imbatibilitate.

Trupa lui Bicheși are 12 jocuri fără eșec (8 victorii și 4 remize), singura înfrângere stagională fiind la Galda de Jos, în tur, 0-3. La găldenii perioada este mai lungă cu o săptămână, până în etapa a 4-a, în septembrie, 0-1 la Unirea, cu 13 dispute în care a fost un singur egal.

*GT Sport Alba Iulia – CS Zlatna 4-2 (2-1). Prima victorie din retur pentru tânăra formație a lui George Țălnar, ce nu mai câștigase de 8 meciuri (3 puncte, cu o dublă în dreptul lui Raica. O confruntare spectaculoasă pe trenul secund al Stadionului “Cetate”, meci în care vizitatorii au reușit să egaleze în actul secund, revenind de la 0-2. Trupa din Apuseni rămâne cu un singur punct sub comanda lui Ionel Moldovan, având o serie nefastă de 10 partide fără a se impune (3 egaluri);

*Kinder Teiuș – Cuprirom Abrud 6-2 (1-0). Prima victorie din retur atât pentru Kinder (ce avea un singur punct în primăvară) cât și pentru antrenorul Femmi Wiliams pe banca teiușeană, dar cel mai clar succes stagional. Moții, al doilea joc la rând încasează un set de tenis (0-6 cu Viitorul Sântimbru etapa trecută) și au 4 puncte strânse în 17 runde (singura victorie, în runda inaugurală);

*Performanța Ighiu – Spicul Daia Română 1-3 (1-2). Primul eșec pentru Ștefan Fogoroși pe teren propriu, chiar împotriva fostei echipe, în vreme ce dăienii au dat lovitura cu prima victorie externă a returului și s-au distanțat de ultimele două clasate.