Liga 4: CIL Blaj, umilită în derby de lider! Industria, victorie cu 7-0 în „Mica Romă”

Finalul întâlnirii de pe „Cetate” cu Metalurgistul Cugir, l-a găsit pe Marcel Rusu, antrenorul CSM Unirea Alba Iulia cu ochii în lacrimi, o reacție de descătușare la finele penultimei runde stagionale. Victoria reputată de „alb-negri” împotriva rivalilor, scor 2-1 (0-1), dispută în care gazdele au întors rezultatul în actul secund și au reușit să-și securizeze clasarea pe poziția a 3-a în play-off, l-a adus pe „principalul” gazdelor într-o postură emoționantă.

La minute bune după încheierea confruntării, Marcel Rusu se afla încă pe banca de rezerve a amfitrionilor, efectiv „stors”, iar emoțiile și-au spus cuvânt, provocând descătușarea. A fost o cădere de tensiune pe fond nervos, de care antrenorul s-a temut, în contexul problemelor sale de sănătate, lucru recunoscut și la declarațiile ulterioare.

*Într-un an, de la Liga 4, la podium

Marcel Rusu a fost instalat antrenor principal al grupării din Cetatea Marii Uniri în ianuarie 2022, când formația albaiuliană traversa momente critice din punct de vedere financiar. Vara trecută s-a consemnat retrogradarea în Liga 4, însă ulterior formația a continuat în eșalonul terț, iar acum, după un an, în contextul în care autoritățile locale au preluat echipa și au asigurat liniștea, se trăiește o situație la 180 de grade, respectiv clasarea pe podium.

*Marcel Rusu, cu ochii în lacrimi la final

„Un duel încărcat din punct de vedere emoțional, era în joc locul 3. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus Am avut putere să revenim de la 0-1 și datorită schimbărilor făcute. Sunt lacrimi de descătușare, pentru că am muncit un an și cred că merităm locul pe podium. Sunt puțin încărcat emoțional pentru că am fost mereu sub presiunea rezultatelor.



Mulțumesc suporterilor, conducerii administrative, conducerii primăriei municipiului Alba Iulia, începând de la primarul Gabriel Pleșa. Nu pot să răspund dacă voi continua și sezonul viitor pe banca Unirii. Sunt sub contract până la finalul lunii mai, dar mi-aș dori să am continuitate, indiferent pe ce post”, a spus Marcel Rusu, antrenor care avea lacrimi în ochi, pe banca de rezervă, după finalul întâlnirii.

A rămas în acest răstimp, de un an și jumătate, „principal” al formației unde și-a început cariera de fotbalist (a făcut parte din lotul care a promovat în Divizia B în 1988, ultima promovare uniristă pe a doua scenă).

A fost considerat mereu varianta „la îndemână”, soluția optimă cu curtea proprie, acceptând să lucreze și în condiții vitrege. De un an, oficialii uniriști au testat diverse piste pentru a instala un antrenor principal, variante mult mai bine cotate pe piață, dar în cele din urmă Marcel Rusu a rămas în funcție…. Despre viitor….