Liceul din ALBA unde elevii luptă să salveze secția de arte plastice: Lucrările create de aceștia pentru a strânge banii necesari

Elevii Liceului de Arte din Alba Iulia au pictat cu măiestrie și multă migală sute de icoane și globuri cu motive de Crăciun, pe care le-au vândut pentru a salva secția de arte plastice a școlii.

Cu banii strânși vor cumpăra un cuptor necesar atelierului de ceramică.

Cei prezenți la expoziția cu vânzare au luat parte și la un concert pus în scenă de elevii și profesorii liceului.

Glasurile elevilor Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia au răsunat în sala plină de spectatori care au venit să se bucure înainte de Crăciun de un concert aparte.

Cei de la arte plastice au pictat sute de globuri cu scene de iarnă, oameni de zăpadă și Moși Crăciuni. Fiecare și-a adus aportul pentru a reuși să adune banii necesari pentru cuptorul în care pot coace obiecte din lut.

Copil: „Am cumpărat atâtea globuri ca să ajut școala mea și să facem cât mai multe donații. Am mai multe desene ca să nu uit amintirile.”

Părinte: „Ne-am dori să aibă tot ce își doresc ca să devină niște artiști adevărați. Secția de arte plastice este una dintre secțiile care dă artiști anual comunității, României și nu numai.”

Părinte: „Ne-au umplut sufletul de bucurie. Am cumpărat acest glob ca să ajutăm școala să repare cuptorul. E un pas înainte pentru a ajuta copiii să se dezvolte.”

Liceului i s-a alăturat și un club din oraș care apreciază rezultatele viitorilor artiști ai României.

Bogdan Tomulețiu, președinte club: „Am constatat că la liceul de arte s-a făcut în fiecare an performanță, am constatat că sunt elevi care în fiecare an au adus un plus valoare atât școli, cât și profesorilor care i-au îndrumat și atunci prin raportare la valorile lor am înțeles să îi sprijinim.”

Daniel Fonoage, director Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: „A fost un regal în această seară artistic, impresionant, am fost pur și simplu uimit de ceea ce au realizat copiii atât de la secția de muzică, cât și de la secția de arte plastice. Sperăm că vom reuși să achiziționăm acel cuptor mult dorit de copiii noștri.”

Globurile și icoanele, adevărate mici opere de artă, s-au vândut cu rapiditate.