Lecție de precauție financiară inspirată de Warren Buffett: „Când toată lumea cumpără, tu trebuie să vinzi. Când toată lumea vinde, tu trebuie să cumperi”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra cumpărăturilor pe credit și comportamentelor financiare impulsive. Inspirat de filosofia lui Warren Buffett, Georgescu povestește experiența personală din 2023, când a fost martorul unui comportament exagerat în piața auto.

„Daca este un singur lucru pe care ar trebui sa-l invatam de la Warren Buffett este sa fim precauti cand majoritatea oamenilor cumpara in exces ( multi pe credite).

In aceasta perioada toate preturile se duc in sus ( locuinte, masini, actiuni etc). Cand dobanzile la credite cresc, cei de mai sus nu mai pot cumpara pe datorie. Iar preturile o iau in jos. In anul 2023 m-a sunat un dealer auto pentru a-mi vinde o masina.

Probabil figurez pe o lista de posesori Honda.

Acest dealer mi-a propus sa platesc un avans de 50% si sa primesc masina dupa 12 -16 luni. Poftim? Adica eu sa finantez producatorul ca sa-mi vanda masina? Dupa 12 luni m-a sunat acelasi dealer. Mi-a spus ca au mai multe masini in showroom si ca imi ofera un discount de 15%. Intr-o ora am ajuns in showroom. Nu mai intrasem intr-un showroom auto de 5 ani.Mi-a aratat masina. Peste 5 minute am facut plata. Dupa 2 ore am plecat din showroom cu o Honda CR-V Hybrid.

Cei care au comandat in 2023 masini si au platit avans, nu au mai putut sa ia credite in 2024 deoarece dobanzile au crescut iar banca nu le-a mai dat credit. Iar dealerii s-au trezit cu un stoc de masini pe care nu mai puteau sa-l vanda. Anul trecut am fost sunat de agentul imobiliar care mi-a vandut apartamentul in care stau. Mi-a spus ca are un apartament de vanzare in cartier si ca imi ofera discount de 10% fata de pretul de listare. De 4 luni de zile apartamentul are afisul cu vanzare. As baga mana in foc ca peste 6 luni ma va suna sa-mi ofere un discount de 30%”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

