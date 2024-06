La Alba Iulia a avut loc a doua editie a evenimentului ANTREPRENORI și ANTREPRENORIAT

Evenimentul ANTREPRENORIAT SI ANTREPRENORI: OPORTUNITATE VS PROVOCARE* a avut loc pe data de 24 mai 2024 la Alba Iulia. Evenimentul a fost organizat de TAB RESEARCH și a abordat o serie de teme importante pentru antreprenori, precum:

* Fonduri europene și naționale:* Participanții au putut afla despre oportunitățile de finanțare disponibile din partea Uniunii Europene și a Guvernului României.

* SEO:* Experții au prezentat cele mai noi tendințe în materie de optimizare a motoarelor de căutare (SEO) și au oferit sfaturi practice pentru a îmbunătăți vizibilitatea online a afacerilor.

* Inteligența artificială:* Participanții au putut afla despre potențialul inteligenței artificiale de a transforma afacerile și au putut descoperi cum pot implementa această tehnologie în propria lor companie.

* Energie regenerabilă:* Experții au prezentat beneficiile utilizării energiei regenerabile și au oferit informații despre soluțiile disponibile pentru afaceri.

* Juridic:* Participanții au putut afla despre aspectele juridice importante legate de antreprenoriat, cum ar fi legislația muncii, legislația fiscală și legislația privind protecția datelor.

Speakerii evenimentului au fost:

* *Gabriel Pleșa*, Primarul municipiului Alba Iulia

* *Nicolae Marginean*, Director ADR Centru

* *Ionela Mihailescu*, Director OIR PECU

* *Cosmin Maglaș*, Expert business și finanțări

* *Nelutu Dogaru*, Expert energie regenerabilă

* *Andrei Pacurar*, Avocat

* *Iulian Ghișoiu*, SEO

* *Marius Leordeanu*, Dr. profesor robotică și inteligență artificială

* *Mihai Cuc*, Antreprenor

**Evenimentul a avut o participare numeroasă de peste 200 antreprenori si participanți din mediul juridic, precum și feedback pozitiv din partea participanților, in creștere fata de prima ediție. Participanții au apreciat calitatea informațiilor prezentate și oportunitatea de a interacționa cu speakerii și cu alți antreprenori.

*Evenimentul ANTREPRENORIAT SI ANTREPRENORI: OPORTUNITATE VS PROVOCARE* a fost la a doua editie si are scopul de informare si dezvoltare pentru antreprenori , oferindu-le informații și sfaturi practice care pot veni in sprijinul dezvoltarii business-ului

Concluzie:

Evenimentul „Antreprenoriat și antreprenori – Oportunitate vs Provocare” este o oportunitate excelentă pentru antreprenori de a afla despre cele mai recente tendințe din domeniul antreprenoriatului, de a se conecta cu alți antreprenori și de a obține informații despre cum pot accesa finanțare și alte resurse pentru a-și dezvolta afacerile

Iată câteva dintre concluziile principale ale evenimentului:

Antreprenoriatul este o oportunitate importantă pentru dezvoltarea economică a României.

Există numeroase resurse disponibile pentru antreprenori, atât din fonduri europene și naționale, cât și din programe private.

Este important ca antreprenorii să se adapteze la noile tendințe din domeniul lor de activitate, cum ar fi inteligența artificială și energia regenerabilă.

Succesul în antreprenoriat necesită perseverență, muncă grea și o abordare strategică.

TAB Research isi propune sa continue seria evenimentelor ANTREPRENORIAT și antreprenori, oportunitate vs Provocare, tinand cont de impactul creat si cererea in creștere fata de acest tip de evenimente.

