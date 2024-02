La Alba Iulia, 45 de locuri de parcare rezidențială, nou create în zona bulevardului Transilvaniei, în urma desfințării garajelor

Problema locurilor de parcare din Alba Iulia, chiar dacă e departe de a fi rezolvată, e în atenția edililor. Primarul a anunțat pe o rețea de socializare că în urma desfințării unor garaje, multe dintre ele inestetice, au fost realizate 45 de locuri de parcare noi. Primarul Gabriel Pleșa a renunțat personal la garajul părinților:

”45 locuri de parcare rezidențială, nou create în zona bulevardului Transilvaniei

Au fost desființate încă 3 baterii de garaje și au fost construite, în locul lor, 45 de noi locuri de parcare rezidențială, într-una dintre cele mai aglomerate zone din Alba Iulia. Pe strada Arnsberg, în locul a 23 garaje am făcut 33 locuri de parcare, iar pe strada Vasile Goldiș, în vecinătatea Grădiniței Nr.11, în locul a 8 garaje am făcut 12 locuri de parcare.

Am spus, încă de la începutul mandatului, că nu vom mai prelungi contractele pe garajele dintre blocuri și vom face în locul lor parcări rezidențiale, de care e mare nevoie în zonele aglomerate. Chiar dacă și eu am fost nevoit să renunț la garajul părinților mei, consider că acest lucru este normal pentru un municipiu reședință de județ, cum e Alba Iulia” a scris primarul Gabriel Pleșa



Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI