Judoka Alexandru Sibișan, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Gimnaziada din Franța

FOTO| Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, prezenți la BSDA 2022: Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi private

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat la cea de-a opta ediţie a „Expoziţiei internaţionale dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – BSDA 2022”. Expoziția s-a desfășurat în perioada 18-20 mai la Complexul expozițional ROMAERO S.A. din București și a reunit peste 400 de firme de prestigiu din țară și străinătate, din 33 de țări, fiind cel mai mare eveniment de acest gen din estul Europei.

Participanții au prezentat echipamente și capabilități militare, precum și ultimele tendințe și soluții tehnice obținute de cercetarea științifică în domeniul securității și apărării.

La finalul vizitei, elevii militari s-au declarat încântați de expoziția de tehnică militară dar și de întâlnirea cu militari români și străini, prezenți la eveniment.

„Astăzi a fost o zi cu adevărat specială pentru noi, elevii militari. A fost primul eveniment de o asemenea anvergură la care am participat. Am avut oportunitatea de a conversa cu militari străini, americani și polonezi, și de a admira tehnica militară din toate categoriile de forțe. Punctele centrale au fost, fără îndoială, aeronavele de transport, elicopterele și autovehiculele expuse pe platforma exterioară. De asemenea, am povestit cu studenții academiilor militare care ne-au oferit informații ce ne vor ajuta în alegerea carierei. Mă bucur mult că am avut ocazia de a fi prezentă la BSDA 2022 și sper ca în viitor să mai particip la astfel de evenimente”, a mărturisit eleva sergent Maria Noja.

„Vizita pe care am făcut-o la evenimentul BSDA ne-a oferit oportunitatea, nouă, elevilor din primii doi ani de studiu, să ne îmbogățim cunoștințele în ceea ce privește tehnica militară și să observăm cu atenție fiecare detaliu al aparatelor de zbor, autovehiculelor militare și echipamentelor militare românești și internaționale care au fost prezentate. Pentru ultimii doi ani de studiu, această vizită a reprezentat o ocazie perfectă pentru a obține informații despre alegerea unei cariere în Armata României, vizită în cadrul căreia aceștia au reușit să vorbească cu militarii români și americani, care le-au dezvăluit o mulțime de informații despre nenumăratele opțiuni care le sunt puse la dispoziție în carieră militară. În același timp, această experiență a reprezentat pentru noi un moment bine meritat de relaxare în cadrul căruia am primit informații despre funcționarea roboților, armelor, aparatelor de zbor, autovehiculelor și auto-blindatelor militare, echipamentelor militare, dar nu în ultimul rând am avut deosebita plăcere de a le încerca în realitatea virtuală, în simulatoarele puse la dispoziție de către reprezentanții categoriilor de forțe”, a spus elevul fruntaș Ionuț Colcer.

„Am plecat în această experiență cu gândul să căutăm și să aflăm diferite informații care să ne ajute în orientarea în carieră, dar și să cunoaștem lucruri noi despre forțele armate. Am acumulat un bagaj mare de noi informații legate de tehnica militară dar și despre viața de militar. Am purtat discuții cu militari români și străini, care ne-au oferit sfaturi și ne-au surprins în mod plăcut, fiind foarte amabili și respectuoși cu noi. Am primit răspunsuri la toate întrebările pe care le aveam. A fost o experiență minunată”, au mărturisit elevele caporal Denisa Frunză și Denisa Costa.

„A fost o experiență foarte plăcută, am văzut multe lucruri impresionante care m-au fascinat extrem de mult. Am întâlnit militari români experimentați, care ne-au prezentat minunata expoziție. Am stat de vorbă cu militarii americani și cu cei polonezi, aceștia explicându-mi multe lucruri despre tehnica lor militară. Sper să am ocazia să merg și la următoarea ediție a expoziției”, a spus elevul fruntaș Andrei Palagi.