Iulia Laza, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, mențiune la Concursul Național „Educație pentru sănătate”, etapa județeană

Iulia Laza, elevă la Colegiul Militar din Alba Iulia, a obținut mențiune la Concursul Național „Educație pentru sănătate”, etapa județeană.

Activitățile extracurriculare provoacă elevii să pășească dincolo de paginile manualului de la clasă și să studieze în profunzime un anumit subiect, valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile acestora, contribuind și la optimizarea procesului de învățământ. Concursul Național „Educație pentru sănătate” i-a oferit elevei caporal Iulia Laza (clasa a X-a) posibilitatea de a-și lărgi sfera informațională în ceea ce privește adoptarea unui stil de viață sănătos.

„Prin participarea la acest concurs am avut posibilitatea de accesa mai multe perspective ale unui stil de viață sănătos cum ar fi: nutriția, consumul optim de apă, beneficiile mișcării, importanța odihnei, gestionarea emoțiilor, etc. Această activitate extracurriculară mi-a îmbogățit atât cunoștințele teoretice cât mai ales cele practice. Informațiile dobândite, deși nu se învață la școală, sunt foarte folositoare în viața de zi cu zi.

Prin pregătirea pentru acest concurs consider că am avut parte de o experiență benefică. Recomand oricărei persoane implicarea în cât mai multe activități pentru lărgirea orizontului personal și pentru o bună dezvoltare holistică”, a spus Iulia, care s-a pregătit sub coordonarea doamnei profesoare Adela Tudor.

Concursul Național „Educație pentru sănătate” promovează principiile educației pentru sănătate prin valorificarea potențialului creativ al elevilor și dezvoltarea capacității acestora de a rezolva situații problemă privind sănătatea și mediul.

Felicitări pentru implicare și pentru rezultatul obținut!

