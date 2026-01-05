ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ, în perioada 29 – 31 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 29 – 31 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au controlat mai multe unități din județ.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.
Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 29.12.2025-31.12.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 3
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 6
femei : 4
Număr deficienţe constatate:2
Nr.sancțiuni aplicate angajatorilor:0
Principalele deficienţe constatate în controale :
nu se respectă prevederile art.164 alin.8 din Legea 53/2003 referitor la acordarea unui salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru salariații cu o vechime de maxim 24 luni;
nu s-a adus la cunoștința salariaților prevederile regulamentului intern;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr.evenimente comunicate:1
Nr.evenimente in curs de cercetare:3
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1.
