Ion Ilie, antrenor principal “în acte” la Metalurgistul Cugir

Astăzi, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Târgu Mureș, se dispută manșa retur a semifinalei “100 la sută românească” din Cupa CEV dintre Volei Alba Blaj și CSM Târgoviște (direct pe TVR 2).

În urmă cu o săptămână, lângă Turnul Chindiei, echipa din „Mica Romă” a etalat o evoluție aproape perfectă și a câștigat de o manieră entuziasmantă, în 83 de minute și minimum de seturi, și are nevoie să cucerească două seturi în al doilea joc pentru a realiza a 4-a calificare într-o finală continentală. Prima dintre acestea a fost în 2018, în Liga Campionilor (la București, cu VakifBank Istanbul), peste un an a urmat Cupa CEV (dublă cu Busto Arsizio), iar în 2021 Blajul a disputat ultimul act în Cupa Challenge (cu Yeșilurt Istanbul), Cele două rivale au parte iarăși de o confruntare incendiară, după ce s-au mai duelat în două rânduri în această lună, de fiecare dată la Târgoviște (în 4 martie, în Divizia A1, s-au impus gazdele, scor 3-1).

“În prima partidă am obținut rezultatul perfect, am jucat ceea ce trebuia, dar nimic nu este decis. Trebuie să fim la fel de concentrați și să evoluăm la capacitate maximă. Știm că ne sunt suficiente două seturi, dar noi nu e gândim la acest aspect. Vrem să obținem victoria și în meciul retur, să ne confirmăm statutul de echipă prezentă an de an în fazele superioare ale cupelor europene. Finala este obiectivul nostru european în acest moment, dar ne propunem și o prestație de care suporterii noștri minunați, care, sunt convins, vor crea iarăși o atmosferă senzațională, să fie mândri”, a spus antrenorul Stevan Ljubičić.

*Blajul se mută la Tg. Mureș!

În ultimii 5 ani, o singură dată “mândria Albei’ a fost eliminată în semifinalele unei întreceri continentale: anul trecut, tot în Cupa CEV, de către Eczacișabi Istanbul, viitoarea câștigătoare a trofeului. Finala este în 5 și 12 aprilie, primul meci în România, iar oponentă va fi învingătoarea din dubla Savino del Bene Scandicci și Thy Istanbul (3-0 în Italia, aseară, returul în Turcia). După acest meci, Volei Alba Blaj revine la întrecerea internă, duminică, la ora 18.00, în Sala “Timotei Cipariu” fiind primul meci din seria jocurilor eliminatorii, cu FC Argeș Pitești (ocupanta locului 8, următorul meci, în 29 martie, în deplasare).

Se anunță o atmosferă de gală la Tg. Mureș, sute de suporteri din Blaj urmând să fie prezenți la întâlnirea europeană. Primăria municipiului Blaj asigură deplasarea gratuită, plecarea fiind prevăzută la ora 16.30, din fața sediului primăriei