Iohannis a solicitat sancțiuni suplimentare aplicate Rusiei de UE, la o reuniune organizată de președintele Consiliului European

Tichete cadou 2022: Anularea obligațiilor fiscale stabilite de ANAF. Proiectul de lege a fost depus în Parlament

Cei 47 de senatori ai PSD au depus în Parlament un proiect de lege care prevede anularea obligatiilor fiscale stabilite de ANAF ca urmare a reincadrarii din categoria veniturilor din alte surse, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, a veniturilor din tichetele cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora.



Potrivit social-democraților, legislatia fiscala prevedea ca tichetele cadou acordate angajatilor altor companii nu sunt venituri de natura salariala, ci se incadreaza in categoria altor venituri supuse doar impozitului pe venit, nu si contributiilor sociale.

Cu toate acestea, incepand cu anul 2019 au fost demarate numeroase controale ale ANAF (atat ale Directiei Antifrauda cat si ale Inspectiei fiscale) avand ca obiect modalitatea de impozitare a acestor tichete cadou acordate angajatilor altor companii, iar concluzia acestora a fost ca tichetele cadou acordate angajatilor tertilor ar trebui sa fie tratate drept venituri salariale.

Firmele au acuzat în 2021 că organele fiscale au interpretat diferit legislația referitoare la impozitarea veniturilor din tichetele cadou obținute de catre persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora, opinii care au dus la impozitarea diferita a aceluiași tip de venit obținut de aceeasi categoric de contribuabili in conditii similare.

„Avand in vedere ca majoritatea contribuabililor supusi unor astfel de controale ale organelor fiscale sunt deja in faza de contestare administrativa sau de atacare in instanta a acestor acte de control, este imperios necesara interventia legiuitorului pentru a opri blocarea activitatii multor agenti comerciali, dar a instantelor de judecata sesizate cu astfel de cauze. Astfel, se propune anularea obligatiilor fiscale stabilite de organul fiscal, ca urmare a reincadrarii din categoria veniturilor din alte surse, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, a veniturilor din tichetele cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul de lege prevede că:

„Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii din categoria veniturilor din alte surse in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor a veniturilor din tichete cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii, pentru perioadele fiscale de pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Anularea se aplica inclusiv in situatia in care tichetele cadou au fost acordate de catre platitorul de venit catre angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajatilor acestora in numele platitorului de venit”, prevede propunerea legislativă.

De asemenea, „organul fiscal nu reincadreaza in venituri din salarii si asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora si incadrate in categoria veniturilor din alte surse si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv”, potrivit proiectului de lege.

„Diferentele de obligații fiscale principale și/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa și comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii sumelor prevazute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sumelor menționate mai sus incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Anularea obligatiilor fiscale se efectueaza din oficiu, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale care se comunica contribuabilului.

In cazul in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatiile fiscale menționate, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligatiile fiscale se scad din evidenta analitica pe platitor, pe baza de borderou de scadere.

Procedura de aplicare, precum și modalitatile de restituire a sumelor se aproba prin ordin al președintelui ANAF, care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii

sursa: stiripesurse.ro