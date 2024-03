Învățătoarea din Alba, care face minuni la clasă: Cum a transformat orele plictisitoare în activitatea preferată a copiilor

Andreea Șarlea este cadru didactic într-o școală din Alba care îi învață pe copii să fie puternici, motivați, să aibă încredere în ei și să înțeleagă că doar muncind vor reuși să faca ceva în viață. Învățătoarea e un model prin ceea ce face, nu doar prin ceea ce spune.

„Viața e frumoasă, e păcat să nu îmi creez amintiri mie și copiilor”, cu asta începe Andreea în momentul în care o întreb despre activitățile ei cu copiii. E uimită de interesul meu și în același timp conștientă de impactul în viața copiilor, pe care îl tratează cu multă naturalețe și smerenie.

Elegantă, aranjată cu bun gust și îmbrăcată mereu în rochii perfect călcate, ținuta ei exprimă importanța pe care o acordă respectului de sine și imaginii pe care o lasă copiilor.

Cine este Andreea Șarlea, ce pregătire și experiență are

Andreea Șarlea are 37 de ani, este absolventă a Liceului Pedagogic Inochentie Micu Clain din Blaj și lucrează în învățământ de 18 ani. După finalizarea liceului pedagogic, a urmat cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În timpul facultății, a lucrat ca educatoare la o grădiniță cu program prelungit din Cluj-Napoca, a lucrat și la un centru de zi cu adolescenții din familii defavorizate, ca animator la petrecerile pentru copii și a făcut practică la Protecția copilului, principalul ei interes fiind subiectul adopției.

Andreea a experimentat lucrul cu aproape toate categoriile de vârstă, dar s-a oprit într-un final la clasele I-IV și învață deja a treia generație de elevi la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia.

Andreea își dorea să devină balerină când era mică, să studieze pianul și chitara, însă părinții ei nu au lăsat-o să meargă la Liceul de Arte. Iată că a ajuns să predea în acest loc, iar eleganța și prestanța ei amintesc de ținuta unei balerine.

În momentul de față are în grijă mititei de clasa I, cărora le modelează cu dragoste caracterele și le predă materiile conform programei.

Andreea spune că experiența în învățământ se simte după aproximativ 10 ani și că și-a îmbunătățit mult stilul de predare de când e mamă, testând cu fetița ei modul în care cunoștințele pot ajunge cel mai bine să fie absorbite de către copii.

Este flexibilă și creativă în predare, dar în același timp fermă și de neînduplecat cu asimilarea cunoștințelor. Preferata ei e matematica, a și vrut la un moment dat să se facă profesor de matematică.

„Programa îmi dă libertate să fac exact așa cum cred eu, cum gândesc, nu sunt condiționată de nimic. Când am intrat în învățământ nu știam mare lucru, am trecut prin multe experiențe din care am învățat. Analizam unde am greșit, unde am făcut bine și m-am îmbunătățit zi de zi, iar feedback-ul l-am primit și îl primesc de la copii.”

Andreea Șarlea se educă zilnic: citește , ascultă podcasturi, se înscrie la diverse workshopuri de dezvoltare personală pentru cadre didactice și nu numai, cu scopul de a le putea implementa în munca la clasă.

„Îi învăț pe copii să fie puternici, motivați, să aibă încredere, să înțeleagă că doar muncind vor reuși să faca ceva în viață. Sunt foarte deschisă cu ei și le dau voie să se exprime liber, dar în același timp pun accent și pe reguli. Cred în generații mai bune, nu îmi doresc să fie manipulați copiii, nu facem armată. Îi încurajez să pună întrebări, să aibă curaj să se exprime, dar când întrec măsura îi atenționez.”

În preajma sărbătorilor și în săptămânile dedicate pentru Școala Altfel și Săptămâna Verde, Andreea duce copiii în excursii și fac împreună diverse ateliere și activități în afara școlii.

De Crăciun, copiii au mers cu colinda unii la ceilalți, împreună cu învățătoarea. „În fiecare an, până în clasa a patra, o să ajungem la fiecare dintre ei acasă.”

Doar în clasa pregătitoare a organizat tradiționala serbare ca să le rămână amintire copiilor și părinților, în rest e orientată pe acțiune, vizite și activități diverse, care să sprijine coeziunea grupului și evoluția copiilor la toate nivelurile.

De 8 martie a invitat mămicile în oraș la cină și nu le-a lăsat să se plictisească. A creat jocuri amuzante, întrebări și interacțiune ca să se cunoască mai bine între ele.

Toate aceste activități sunt gândite astfel încât între copii, părinți și învățătoare, să se creeze o conexiune menită să sudeze grupul și să contribuie la bunăstarea emoțională și evoluția tuturor celor implicați.

Fără îndoială, un dascăl este un model pentru elevii săi din toate punctele de vedere, iar Andreea Șarlea este cu adevărat un model demn de urmat: tenace, perseverentă, dar în același timp blândă și iubitoare cu elevii. De la ținută, la comportament și pasiuni, Andreea modelează comportamentul micuților prin exemplul ei.

Am întrebat-o de unde își ia energia să facă atâtea lucruri, cine, ce o susține și o motivează, care sunt secretele ei și am aflat că Andreea are o viață ordonată: doarme de la ora 21, face sport, și merge constant la biserică unde găsește putere și răgaz să vadă lucrurile altfel. Învățătoarea spune că e important să te cunoști, să te accepți și să te înțelegi pe tine mai întâi ca să poți lucra și cu alții.

Soțul ei îi este sprijin, deoarece împărtășesc pasiuni comune, inclusiv aceea de a lucra cu oamenii. El este într-o funcție de conducere și este important pentru activitatea lui să participe la cursuri de dezvoltare personală, pentru a putea coordona cu succes alți oameni.

Ea contactează imediat părinții când observă că ceva nu este în regulă cu copilul: că și-a pierdut interesul pentru învățat, că nu socializează, că are anumite abateri. Își ia din timpul liber deseori și se implică pentru a se asigura că fiecare copil e bine și în afara clasei.

În momentul în care au fost conflicte, neînțelegeri, a intervenit prin comunicare deschisă, a căutat soluții împreună cu ceilalți părinți pentru ca lucrurile să reintre în normal.

Este un om care se luptă pentru bunăstarea copiilor, s-a implicat astfel încât să primească mobilier și dulăpioare noi în sala de clasă. Deasemenea vine cu tot felul de idei și la nivelul școlii, din dorința de a o transforma într-un loc cât mai primitor pentru copii.

