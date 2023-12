Inițiativă INEDITĂ a Asociației Raw Nature Experience: Voucherele de participare la CugiRace 2024, achiziționate ca și cadou de Crăciun pentru familie sau prieteni alergători

Mai sunt doar câteva zile până la, probabil, cea mai așteptată sărbătoare din an, așa că pregătirile ar cam trebui să intre pe ultima sută de metri. Tu ce-ți dorești de Crăciun? Este întrebarea pe care toți le-o punem celor dragi, în speranța că ne vor ușura munca în goana după cadoul ideal.

Organizatorii evenimentului CugiRace vin în ajutorul celor care au în familie pasionați de alergare și nu numai. Dacă îți dorești să faci mișcare mai multă alături de familie sau prieteni, cadoul ideal poate fi un voucher de participare la cursa devenită deja tradiție.

„Cât de mișto ar fi să poți să pui sub bradul de Crăciun, pentru un prieten alergător, o participare la o cursă la care știi că vrea să meargă?” Acesta a fost gândul de la care am pornit această campanie de Crăciun în 2019. Am hotărât să păstrăm tradiția și anul acesta. Vă invităm să ne amintim despre ce este vorba și cum funcționează achiziționarea voucherelor:

Puteți achiziționa pentru un prieten alergător o participare la CugiRace 2024, mai exact pentru probele de cros, semi sau ultra.

Cum funcționează:

Pasul 1: Accesați formularul de mai jos. Vă înscrieți cu datele voastre, persoana care oferă cadoul. Nu vreți să dăm spoiler persoanei care urmează să îl primească, deci e important ca datele să fie ale voastre.

https://cugirace.ro/info-utile/cugirace-christmas-gift

Pasul 2: Achitați, până la data de 31 decembrie 2023, suma de 100 RON, contravaloarea voucherului care asigură validarea la oricare din cele trei probe: cros, semi, ultra. Plata se face strict online, prin card bancar, și nu cu OP.

Pasul 3: După achitarea taxei de 100 de lei veți primi voucherul. Din considerente pragmatice, pentru că nu încurajăm risipa de hârtie, dar și pentru că perioada sărbătorilor este aglomerată în ceea ce privește serviciile poștale/curierat, voucherele vor fi trimise STRICT ONLINE, PE EMAIL în maxim 24 de ore de la efectuarea plății. Dacă nu primiți voucherul în 24 de ore, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail [email protected].

Pasul 4: Oferiți voucherul și faceți o persoană fericită. În momentul în care vom da startul înscrierilor, posesorul voucherului se va înscrie cu datele personale și va completa codul primit, care este inscripționat pe voucher.

Pasul 5: Veniți în 7 Septembrie 2024 la CugiRace să ne bucurăm împreună.

Inițiativa Asociației Raw Nature Experience are la bază încurajarea practicării sportului, a mișcării în aer liber, dar și atragerea cât mai multor persoane în cadrul evenimentului.

