Industria Galda, eliminare dramatică din Cupa României, înfrângere în ultimele secvențe la Avrig

Industria Galda nu și-a atins scopul și a ratat calificarea în finala Regiunii 3 Centru, după eșecul in deplasare cu FC Avrig, scor 1-2 (0-0). O confruntare incendiară în ultimele 10 minute, când s-au marcat toate cele 3 goluri, combatantele trecând prin toate stările posibile, 1-0, 1-1 și 2-1 în minutul 89!

„Galben-albaștrii” au trăit periculos finalul întrucât amfitrionii au marcat primii în minutul 82 (autogol Corcheș, fotbalistul venit de la CS Zlatna, la debut). Dar S. Mureșan a restabilit rapid egalitatea peste două minute. Ultimele secvențe au fost dramatice, iar nou intratul Tănase a punctat în minutul 89

Fără antrenorii Doru Oancea și Dan Comșa, vizitatorii au încercat să reziste în Sibiu, un egal însemnând oportunitatea ca sâmbătă, 22 iulie, pe teren propriu, să joace cu ASA Tg. Mureș (4-4 în deplasare cu Inter Cristian, după 1-3 la pauză), la ora 17.30, pentru câștigarea trofeului FRF și calficarea în etapa întâi a competiției “KO”. În distribuția oaspeților a debutat fostul unirist Circov, iar la gazde a fost rezervă Tegbo (fost echipier al Industriei).

FC Avrig: Vlasie – Prodea, R. Anghel, Ad. Pavel/ cpt, An. Luca, S. Bucur, Ad. Coman, Hrițuleac, Colarez, Simion, Coșovan; rezerve Lucaveschi, Fălămaș, G. Tănase, Ban, Budac, Corcoveanu, Tegbo. Antrenor Gabriel Iscru.

Arbitri Cl. Ștef, C. Bojan, An. Sîncrăian (toți Tg. Mureș) Observator C. Mardan (Făgăraș)