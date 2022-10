UPDATE FOTO VIDEO| Incident GRAV în Alba: O butelie a EXPLODAT și a rănit doi minori la nivelul capului. Care este starea lor

Antonia, soprana din ALBA care vrea să cucerească marile scene cu vocea sa: „Cred cu tărie că fără Dumnezeu nu putem realiza nimic”

Antonia Beteag, o tânără cântăreață din Alba Iulia, ne povestește despre parcursul său ca și artist pe cele mai importante scene din țara noastră.

Soprana în vârstă de 23 de ani a câștigat onoarea de a găzdui concertul de Crăciun de la Sibiu din acest an, iar recent a debutat în „Carmina Burana” de Carl Orlff, cu Filarmonica din Oradea.

Într-un interviu acordat Ziarului Unirea, tânăra artistă a vorbit despre provocările, dar și satisfacțiile de care un artist din țara noastră poate să aibă parte, pe scena muzicală.

Cum ai ales această carieră, în lumea muzicii?

Bineînțeles că mi-ar plăcea să cânt și să joc pe cele mai mari scene ale teatrelor din lumea intreagă. Îmi doresc să călătoresc mult, să cunosc, să învăț de la cei mai experimentați oameni. Eu consider că este foarte important să ne dăm voie să visăm pentru că, puterea gândului este mai puternică decât orice. Am un prieten foarte drag, care spune mereu că atunci când cânți, practic, te rogi de două ori. Și ce mare adevăr! Cred cu tărie că fără Dumnezeu nu putem realiza nimic în această viață, iar eu, prin cânt, reușesc să întăresc și mai tare această legătura pe care o am cu El.

La ce evenimente naționale sau internaționale ai participat?

Nu știu exact dacă eu am ales-o pe ea sau ea pe mine. Ideea este că muzică a fost prezentă în viața mea încă de mică, deoarece tatăl meu este trompetist. Așadar, la vârstă de 7 ani, părinții meu au hotarât să mă dea la o școala extracuriculară, din Cluj, unde am studiat pianul până în clasa a 8-a. Ulterior, la liceu, am ales alt drum decât muzică, până am făcut cunostință cu opera (acum aprox. 3 ani jumate), de care m-am îndrăgostit.

Cum este viață unui student la Academia de Muzică?

De 3 ani încoace colaborez cu Filarmonica de Stat din Sibiu, unde am susținut recitaluri și am participat la gale de operă în cadrul festivalului de Opera și “Take an Opera Break”- concerte în spații neconvenționale. Recent am avut ocazia de a cânta pe scenă operei din Cluj și de a debuta în “Carmina Burana” de Carl Orff alături de orchestra filarmonicii din Oradea. Bineînțeles, am avut ocazia de a colabora cu dirijori minunați precum Cristian Spătaru, David Schlager, Vlad Conta și Cristian Sandu. Momentan nu am avut ocazia de a participa la evenimente internaționale, dar sunt convinsă că va veni timpul și pentru asta.

Cât de mult timp dintr-o zi normală ți-o dedici cântatului?

N-aș putea vorbi în numele tuturor, bineînțeles, dar pot spune că, pe cât este de frumoasă, pe atât de grea este. Muncă și perseverența sunt două lucruri foarte importante în reușitele unui artist. Pe lângă acestea, răbdarea cu sinele este foarte greu de menținut, (cel puțîn în cazul meu) deoarece aștepți mereu din ce în ce mai multe de la ține, uitând faptul că procesul este unul îndelungat. Atmosfera, în general, este nemaipomenită. Muzică răsună din fiecare sală, iar oamenii iți inspiră mereu o energie pozitivă. Profesorii sunt și ei niște oameni extrem de dedicați, de la care am avut mereu câte ceva de învățat. Pe această cale, doresc să le mulțumesc, dar în special profesorul clasei mele de canto, mezzo-soprana Cristina Damian, care a scos tot ce a fost mai bun din mine, încă din anul I.

Unde ți-ar plăcea cel mai mult să cânți, în următorii ani din cariera ta?

Cântatului propriu-zis, pe voce, dedic în jur de o ora pe zi, exceptând zilele de weekend, deoarece îmi place să am niște zile de pauză să se “așeze” tot ce am făcut pe parcursul săptămânii. Acum dacă m-ați întreba și câte ore de studiu (citit și învățat partituri) dedic, aș spune că aproape toată ziua. Mereu găsesc ceva de ascultat sau câte ceva nou de învățat. Cumva încerc să îmi țîn mintea în priză, deoarece și “mental training-ul” este foarte important.