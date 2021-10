Încă TREI paturi ATI, suplimentate, pentru pacienții Covid, grav bolnavi, din județul Alba. Situația la nivel național

Cugir, oraș verde: Studiu de fezabilitate pentru implementarea transportului verde. Primăria a lansat licitația în valoare de peste 100.000 de lei

Primăria orașului Cugir a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția unor servicii, în cadrul proiectului „Servicii de întocmire SF pentru Dezvoltarea sistemului de mobilitate alternativ, public prin implementarea transportului verde în Cugir pe coridorul „Localitatea componentă Vinerea – zona rezidenţială Cindeni – localităţi componente zona de munte””. Valoarea totală estimată a investiției este de 131.932,78, fără TVA.

Realizarea investiţiilor propuse în oraşul Cugir este impusă de necesitatea de a realiza o infrastructură de transport public la standarde europene, astfel încât traficul în localitate să se desfăşoare în condiţii maxime de siguranţă şi confort.

Realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea sistemului de mobilitate alternativ, public prin implementarea transportului verde in Cugir pe coridorul „Localitate Componenta Vinerea -zona rezidenţiala Cindeni – localitati componente zona de munte” în legătură cu care se solicită realizarea serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice a fost selectat pentru finanţare în cadrul proiectului: Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi /sau drumuri de legătură.

Prin acest proiect, se urmăreşte încurajarea achiziţionări si utilizării mjloacelor alternative si electrice de către populaţie, prin asigurarea infrastructurii necesare pentru alimentare cu carburanţi alternativi, urmărind dedieselizarea treptata si înlocuirea in trepte a motoarelor termice cu cele care utilizează energie verde conform directivei UE. In acest fel va fi posibila diminuarea poluări si a decarbonari in vederea creşterii calitatii aerului si implicit a calitatii vieţii, precum si descurajarea abandonului şcolar prin facilitarea accesului la şcoala al copiilor din mediul rural defavorizat de lipsa transportului.

Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii Contractante

Activităţile care au fost derulate şi rezultatele care au fost obţinute la nivelul Autorităţii Contractante pentru realizarea obiectivului de investiţii pentru care se solicită realizarea documentaţiei tehnico-ecomomice în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt prezentate în prezentul caiet de sarcini.

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Dezvoltarea sistemului de transport public verde si susţinerea celui particular prin dezvoltarea parcului de autobuzele electrice si a zonei de deservire precum si a reţelei de puncte de alimentare cu carburanţi alternativi (curent electric) atat in perimetrul urban, cat si periurban.