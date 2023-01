Încă o TRAGEDIE zguduie județul Alba: Un tânăr de doar 34 de ani din Apuseni s-a împușcat mortal

Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă în zona industrială din Alba Iulia, Ciugud și Berghin: A fost solicitat avizul APM Alba

Consiliul Județean Alba a solicitat Agenției pentru protecția mediului acordul de mediu pentru proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru zona industrială a Municipiului Alba Iulia, Comuna Ciugud, Comuna Berghin”. Valoarea investiției este de 11.700.000 de lei, fără TVA.

Comunele Ciugud si Berghin, localitățile Dumitra și Totoi din comuna Sântimbru, precum si localitățile Ohaba, Colibi, Secășel din comuna Ohaba sunt alimentate cu apă potabilă printr-o rețea comună racordata la magistrala de apa FIR II.

În ultimii ani, in perioada verii, s-a constatat o dublare a consumului de apa potabila in comunele Ciugud si Berghin. Din cauza consumurilor foarte mari, tot mai mulți consumatori reclama întreruperi ale furnizării apei.

Aceasta documentație este întocmită in urma sesizării primăriei Ciugud cu privire la întreruperile produse in alimentarea cu apa potabila la sfârșitul verii anului 2021. O parte din abonați si-au dublat consumul lăsându-i pe consumatorii de la capetele rețelei fără apa.

Întocmirea acestei documentații are ca scop îmbunătățirea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor din comunele Ciugud si Berghin, in perioada caniculara si secetoasa din timpul verii. In restul anului furnizarea apei se va face tot pe rețeaua actuala.

Simultan se pregătește si alimentarea cu apa a zonei industriale din municipiul Alba Iulia, luând in considerare perspectiva dezvoltării acesteia.

Investiția contribuie la eforturile administrației de creștere economică a zonei, de îmbunătățire a condițiilor de viață și sănătate a locuitorilor și reducerea poluării mediului.

Schema generală a lucrărilor

Soluția de realizare propusa pentru execuția rețelei proiectate presupune:

La rețeaua de apa potabila:

– 2370 m – conducta PEHD De 400mm, Pn16 bar, PE 100, SDR 11

– 1420 m – conducta PEHD De 250mm, Pn20 bar, PE 100, SDR 9

– 2715 m – conducta PEHD De 250mm, Pn16 bar, PE 100, SDR 11

– 3920 m – conducta PEHD De 250mm, Pn10 bar, PE 100, SDR 17

– 815 m – conducta PEHD De 250mm, Pn6 bar, PE 100, SDR 26

– 7 buc. – cămine echipate cu vane de golire CG1…7

– 6 buc. – cămin “CA1…6” echipat cu vana aerisire-dezaerisire din fonta cu flanșă

– 4 buc. – cămin de vane CW1…4,

– 1 buc. – cămin echipat cu filtru Y, DN 150mm, PN 16 bar,

– 1 buc. – cămin CApr echipat cu apometru DN 150mm, QN 312.5 mc/h, PN 16 bar