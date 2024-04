VIDEO Un albaiulian și o italiancă, vicecampioni mondiali în China, la Dans Sportiv, la WDSF World Championship Standard U21 – Wuhan

Un albaiulian și o italiancă, vicecampioni mondiali în China, la Dans Sportiv, la WDSF World Championship Standard U21 – Wuhan

Aurora, o tânără italiancă rezidentă în Alba Iulia și Șerban au cucerit titlul de vicecampioni mondiali la Dans Sportiv în cadrul WDSF WORLD CHAMPIONSHIP Standard U21 – Wuhan, China.

Nu este singura performanță remarcabilă a tinerilor dansatori. În urmă cu trei săptămâni, perechea formată din Aurora și Șerban au devenit vicecampioni europeni la aceeași categorie în Cambrils- Spania.

Alba Iulia are cu ce se mândri! Bravo vouă, Șerban și Aurora, pentru toată munca și perseverența de care dați dovadă. Ați ajuns unde puțini reușesc, sunteți parte din istoria dansului romanesc și mondial.

Cel puțin din partea noastră, aveți maxim respect și suport necondiționat. Keep fighting, the best is yet to came”, se arată într-o postare pe Facebook.

