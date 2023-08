Încă două noi străzi intră în reparații, prin programul ”Anghel Saligny”, în zona Emil Racoviță din Alba Iulia: Noul plan de cheltuieli, pe masa consilierilor locali, la vot

Exemplu de ambiție și dăruire: Claudia Misarăș, de la eleva dintr-un sat din Alba la șefa de promoție a unei Facultăți de renume

Claudia Misarăș, absolventă a Facultății de Tehnică Dentară din cadrul UMFST Târgu Mureș, a discutat, în cadrul unui interviu la Radio Unirea FM, despre învățământul din mediul rural și despre distincția de șefă de promoție a unei universități cu renume.

Tânăra în vârstă de 22 de ani născută și crescută în comuna Noșlac, este încă un exemplu că, de multe ori, învățământul din mediul rural produce elevi mai ambițioși și mai dornici de a reuși.

„Nu am simțit o diferență între învățământul din mediul rural și cel din mediul urban, am simțit că am alături cadre didactice profesioniste, am avut parte de profesori extraordinari care nu m-au făcut să simt o diferență. Din contră, am constatat că venind din mediul rural am fost mai bine pregătită decât colegii de la școlile mari din orașe”, a spus Claudia.

Pasionată de chimie, după clasele I-VIII pe care le-a absolvit la Noșlac, Claudia a urmat Liceul Teoretic „Petru Maior”, Ocna Mureș, specializarea Științele Naturii, iar apoi a urmat cursurile Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

„M-am pregătit foarte mult, dar nu pot să spun că mi-a fost extraordinar de greu deoarece aveam deja o disciplină și mintea mea era formată să rețină informații. A însemnat muncă, emoții, dar consider că este și o valoare numerică, deoarece în acest domeniu e nevoie de pregătire mult mai vastă, mai ales din punct de vedere practic”, a povestit tânăra vorbind despre cum a ajuns șefă de promoție cu media 9.79.

Claudia spune că a ales această specializare deoarece este un domeniu într-o continuă dezvoltare și consideră că fiind o persoană atentă la detalii și migăloasă, este potrivit pentru ea. Tânăra recunoaște ca s-a gandit și la aspectul financiar și spune că a ales și din pasiune și cu gândul la viitor.

Tânăra spune ca nu a fost neapărat un obiectiv să fie șefă de promoție, însă nu a fost surprinsă de acest lucru pentru că a fost conștientă ca avea note mari și scopul său a fost de a acumula cât mai multe informații și de a se perfecționa. Deși mulți tineri dotați se gândesc să plece peste hotare după absolvire, Claudia spune că nu s-a gândit niciodată să plece din locul unde se simte în largul său.