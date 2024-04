Încă 27 de autobuze și microbuze electrice, achiziționate de Primăria Alba Iulia și zona de Park and Ride în Partoș. Când devine operațional sistemul de „bike sharing”

Altfel circulăm, altfel respirăm! Cu 13 autobuze electrice deja pe traseu, Alba Iulia își va completa flota ce asigură transportul public local cu alte 27 de autovehicule nepoluante

În ultimii ani, Alba Iulia a reușit să obțină peste 100 de milioane de lei, fonduri europene, pentru a intra în rândul lumii care nu doar că înțelege importanța luptei antipoluare, dar și face ceva concret în direcția asta, pornind de la transportul public.

Până la sfârșitul anului viitor, pe străzile din Alba Iulia vor circula 40 de autobuze și microbuze electrice

Astfel, începând cu 2018, Alba Iulia s-a aflat printre primele municipalități care a prins valul finanțărilor dedicate revoluționării acestui serviciu de utilitate publică, 13 autobuze electrice fiind achiziționate prin intermediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, valoarea investiției ridicându-se la peste 34 de milioane de lei.

Astăzi, administrația condusă de primarul Gabriel Pleșa are în derulare achiziția altor 27 de autobuze și microbuze electrice care vor completa flota actuală a autovehiculelor nepoluante ce asigură transportul public local în Alba Iulia. Finanțarea, de peste 63 de milioane de lei, a fost obținută prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în urma depunerii a două proiecte ce prevăd achiziția a 21 de autobuze și 6 microbuze, fiecare cu propria stație de încărcare, plus alte 7 stații de încărcare rapidă. Dintre acestea, două autovehicule vor asigura transportul public între Alba Iulia și Ciugud, comună parteneră în cadrul celui de-al doilea proiect.

Cu termen de livrare de maximum 18 luni, autovehiculele nepoluante, achiziționate prin intermediul acestor noi proiecte, vor face ca numărul autobuzelor și microbuzelor electrice dedicate transportului public din Alba Iulia să ajungă la 40 de mașini, acoperind aproape integral numărul celor aflate acum în circulație pe rutele din municipiu.

300 de biciclete electrice și mecanice au fost achiziționate în cadrul marilor proiecte de mobilitate și urmează să intre, gratuit, în folosința albaiulienilor

Odată cu recepționarea lucrărilor de mobilitate, la Alba Iulia se vor da în folosință și 300 de biciclete, 240 electrice și 60 mecanice, pentru a oferi o alternativă la fel de verde la transportul în comun, și una absolut gratuită, vis-a-vis de orice altă variantă.

Contractul privind achiziția echipamentelor pentru sistemul „bike sharing” prevăzut în cadrul proiectului de mobilitate urbană, completează suma investită în viitorul verde al transportului din Alba Iulia cu alte 6 milioane de lei.

Cu un total de 40 de autobuze și microbuze electrice, 33 de kilometri de pistă dedicată bicicletelor și un sistem de bike sharing similar cu cele din marile orașe europene, în Alba Iulia va fi tot mai ușor de circulat, dar și de respirat!

Park and Ride în zona Partoș, procedura de expropriere în vederea realizării noii facilități, acum în derulare

Planurile administrației locale, conexe sistemului ecologic de transport public local, privesc și amenajarea unui Park and Ride în zona Partoș. Practic, vorbim de parcări publice ce vor avea o conexiune imediată cu transportul public (autobuze, biciclete), scopul acestora fiind de a-i stimula pe șoferi să lase mașina la periferie și să folosească transportul public în limitele orașului. În proximitate este prevăzută și amenajarea unui sens giratoriu, care ar urma să fluidizeze circulația și să asigure un acces ușor în și din noul Park and Ride, pentru realizarea căruia s-au demarat procedurile de expropriere necesare.

„Nu doar viitorul, ci și prezentul transportului public local arată cât de mult am evoluat, în direcția corectă. Recenta distincție, obținută la cea de-a opta ediție a Smart City Industry Awards, respectiv premiul categoriei „Mobilitate și Transport Urban” certifică nu doar înțelegerea nevoii unui transport performant și nepoluat, la nivel de administrație locală, ci și abilitatea de a face din asta o realitate. La Alba Iulia, circulăm altfel, respirăm altfel! E drept că toate aceste minuni.. normale nu s-au întâmplat peste noapte și sunt rezultatul muncii unei echipe de profesioniști adevărați. Dacă am fi fost, ca alte administrații, pe modul stand by, probabil că încă am circula cu autobuzele cu burduf non-euro sau cu maxi-taxiurile care nu știai dacă reușesc să ajungă la stația următoare fără să se destrame”, transmite primarul municipiului, Gabriel Pleșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI