În ce situații NU se vor ridica mașinile parcate neregulamentar la Alba Iulia: Tarifele operațiunilor de ridicare, transport și depozitare...

Colonel din Alba, prins ”mort de beat” la volan, aproape în comă alcoolică, condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare

Un bărbat din Alba, fost colonel, a fost prins la volanul unui autoturism, după ce a consumat „câteva” păhărele. S-a ales cu un an de închisoare cu suspendare, din partea Judecătoriei Sebeș.

În data de 23.11.2021, în jurul orei 12:40, colonelul inculpat a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție în timp ce conducea autoturismul marca Hyundai pe strada Ștefan cel Mare din Municipiul Sebeș.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat o concentraţie de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care inculpatul a fost condus de către organele de poliție la Spitalul Municipal Sebeș, unde, la ora 13:18 i-a fost recoltată prima mostră de sânge în vederea determinării alcoolemiei. Cea de-a doua mostră a fost recoltată, o oră mai târziu, la ora 14:18.

Buletinul de analiză toxicologică a relevat că inculpatul a avut o îmbibație alcoolică de 2,71 g 0/00 alcool pur în sânge în momentul prelevării primei mostre biologice de sânge (ora 13:18), respectiv o alcoolemie de 2,40 g 0/00 alcool pur în sânge în momentul prelevării celei de-a doua mostre (ora 14:18).

Declarația inculpatului

Cu ocazia audierii din data de 26 aprilie 2022, inculpatul a declarat că, la data de 23.11.2021, în jurul orei 12:40, după ce anterior a consumat „o cantitate destul de mare de băuturi alcoolice constând în vin și vodcă, s-a urcat la volanul autoturismului proprietate personală marca Hyundai și a condus acel autoturism pe drumurile publice, pe strada Ștefan cel Mare din Municipiul Sebeș, unde a fost oprit de organele de poliție.

Inculpatul a mai declarat că, în momentul în care a fost depistat în trafic se afla singur în mașină și că nu a mai consumat niciun fel de alimente sau băuturi în intervalul de timp situat între momentul în care a fost oprit în trafic și momentul în care i-a fost recoltată cea de-a doua mostră biologică de sânge.

De asemenea, a mai declarat că nu contestă rezultatul consemnat în buletinul de analiză toxicologică alcoolemie și nici modul în care au fost recoltate mostrele de sânge.

Hotărârea instanței

„În baza art. 396 alin. 1 și 2 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul col. (r) C.N., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art.336 alin.1 C.pen. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Hunedoara; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășe?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art.93 alin.2 lit.b) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarea obligație: – să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Hunedoara/Alba sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Deva. În baza art.404 C.proc.pen. rap. la art.91 alin.4 C.pen., atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art.96 C.pen privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de săvârșire a unei noi infracțiuni. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 573 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare,”, se arată în Hotărarea Judecătoriei Sebeș.