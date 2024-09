În Alba Iulia, blocuri într-o zonă de case, o mizerie edilitară, ilegală, între străzile Kogălniceanu și Negruzzi – aflată în consultare publică

Între străzile Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi din Alba Iulia, o zonă aflată potrivit PUG-ului în L3A, unde legal se pot construi doar locuințe joase, case cu regim maxim de înălțime P+M+1, câțiva așa-ziși dezvoltatori imobiliari își propun să construiască locuințe colective mici.

Dacă nu am fi în temă, am crede că proiectul semnat de arhitecții Lăncrănjan Radu și Lăncrănjan Franchini Gheorghe ar propune locuitorilor din zonă să se edifice case pentru hobbiți, adică locuințe liliputane. În realitate, proiectul propus spre avizare prevede în mod nelegal construirea de ditamai blocurile, de D+P+2, care depășesc nivelul de înălțime admis în zonă de P+1+M . Mai concret, e vorba de un demisol înălțat deasupra solului, un așa zis parter și încă 2 etaje, adică echivalentul unui bloc P+3 în toată regula.

Mai contează oare că legal în zonă sunt construite în prezent doar case familiale, având în general o înălțime de P+1 sau D+P? Mai are oare vreo relevanță că legal în această zonă se pot construi cel mult case înșiruite cu o înălțime maximă de P+1+M?

În zona străzilor Mihail Kogălniceanu, Ionel Pop și a străzilor adiacente există edificate doar case, mulți dintre proprietarii lor construindu-le tocmai în ideea că PUG-ul, care are valoare normativă, nu permite construirea de blocuri, dar pentru acești domni nu contează. Ei pot să își bată joc de lege, de oamenii care și-au investit toată agoniseala strânsă de-a lungul vieții, pentru a-și construi case familiale, unde să se bucure de liniște.

Culmea, unii dintre ei s-au mutat tocmai de la bloc la casă pentru a se bucura de liniște și lipsa de aglomerare urbană, iar acum se trezesc cu o propunere de mizerie edilitară.

În memoriul semnat de arhitecții Lăncrănjan, cu știință sau din eroare (există instituții competente care pot să stabilească acest lucru), nici măcar amplasamentul nu este identificat corect, fiind la câteva sute de metri de cel real, în apropiere de strada Livezii (așa cum se observa în fotografia din articol, un printscreen din memoriu). Dacă acest amplasament din memoriu a fost indicat în mod nereal cu intenție sau dintr-o greșeală, e de competența altor instituții care au abilitatea legală să se pronunțe. Memoriul poate fi consultat pe pagina de web a Primăriei Alba Iulia: AICI

În schițele anexate la proiect, se prevede că potrivit reglementărilor urbanistice, strada Mihail Kogălniceanu are o lățime de 9 metri. În realitate, așa cum se întâmplă în cazul a zeci de străzi din Alba Iulia, reglementarea urbanistică nu bate cu realitatea din teren. Cei doi domni arhitecți aveau obligația legală să prezinte atât reglementarea urbanistică, cât și situația reală din teren, foarte mulți proprietari având construcții edificate în mod legal (garaje, garduri, etc), lățimea străzii fiind în realitate cu mult mai mică. De pildă, în zona dinspre Ionel Pop, strada Kogălniceanu are o lățime de maxim 6,6-6,7 metri, iar în capătul dinspre strada Oituz, de circa 5,8 metri.

Cei care au întocmit proiectul aveau obligația legală să precizeze explicit că strada Mihail Kogălniceanu nu poate să ajungă la o lățime de 9 metri fără a se face expropieri, iar acest lucru este indubitabil. Oare au vrut aceștia să creeze o aparență de legalitate, să inducă în eroare cetățenii, autoritățile publice și eventual consilierii locali? Cu siguranță și asta e o întrebare la care doar alte instituții abilitate pot să răspundă.

Ca orice așa zis dezvoltator care a simțit mirosul banilor, la acest proiect încadrarea în zonă este magnifică, dar lipsește cu desăvârșire. De pe strada Kogălniceanu care nu poate avea 9 metri fără a se face exproprieri (așa cum am menționat deja), probabil locuitorii zonei vor folosi un elicopter ca să circule, întrucât strada Ionel Pop are circa 3,7 metri din bordură în bordură, iar strada Oituz circa 4,8 metri.

Proiectul denotă un dispreț total față de lege și față de locuitorii existenți în zonă, culmea tupeului în proiect se menționează că asigură ”un nivel sporit de confort și calitate a vieții” și că ”menține caracterul zonei așa cum a fost reglementat la elaborarea PUG-ului”.

Falsul, minciuna și neadevărul sunt atât de evidente încât nu ar merita nici să fie comentate. Cum se menține reglementarea de la elaborarea PUG-ului atâta timp cât prin aceasta limita maximă de înălțime admisă este P+1+M și se prevede în mod expres că se pot construi doar case înșiruite, în niciun caz blocuri? Cum se asigură un nivel sporit și calitate a vieții pentru locuitorii din zonă când prin proiect se propune transformarea unei zone liniștite de case într-o zonă extrem de aglomerată cu străzi înguste, pe care nu se va mai putea circula, în condițiile în care sunt prevăzute puține parcaje, majoritatea acestora la demisol?

Proiectul reprezintă o încălcare gravă și grosolană a PUG-ului, act care are valoare normativă, implicit a legii, pe lângă chestiunile nereale, plecând de la amplasament și până la celelalte elucubrații, propunerea încalcă dreptul locuitorilor din cartierul Lipoveni la o viață liniștită așa cum s-a pronunțat Curtea Constituțională prin decizia de neconstituționalitate 49/2020 care precizează că: ”Derogarea în mod discreționar de la documentațiile de urbanism fără nicio condiționalitate deschide și posibilitatea încălcării cu ușurință a dreptului de proprietate, ocrotit prin art. 44 alin. (1), (2) și (7) din Legea fundamentală, deoarece regulile de urbanism au rolul de a proteja proprietatea celorlalți. Încălcarea drepturilor fundamentale enunțate mai sus are loc fără respectarea cerințelor stricte și limitative prevăzute de art. 53 din Constituție. O asemenea modificare a documentației de urbanism nu este posibilă, aspect de natură să afecteze principiile securității juridice, legalității și al încrederii legitime, astfel cum au fost acestea consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.”

Cetățenii nemulțumiți de aceste mizerii edilitare pot trimite observațiile lor pe adresa Primăria municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, telefon 0372586433, e-mail [email protected], dar apreciem că se pot adresa cu toată încrederea și altor instituții care au competențe legale în materie penală sau administrativă.

