În 7-9 octombrie, “Cupa Regelui”, la Alba Iulia, turneu internațional de polo, cu echipe din Slovacia, Moldova și Bulgaria

CS Ocna Mureș este echipa revelație din actuala ediție a Cupei României, fiind singura din Liga 3 calificată în grupele competiției “KO”, până la ora meciurilor de joi.

“Soda dragă” s-a distrat în play-off cu juniorii divizionarei secunde CSM Slatna, impunându-se net, scor 3-0 (2-0) și așteaptă să primească pe “Stadionul Dragostei” pe CFR Cluj, Rapid, “U” Cluj sau FCSB. Regretele de după tragerea la sorți a play-off-ului, când “alb-albaștrii” visau să fie gazde pentru o dispută cu Rapid sau “U” Cluj au fost înlocuite de fericirea calificării între primele 24 de formații din țară în a doua competiție națională.

Patru adversari au eliminat ocnamureșenii: CSM Unirea Alba Iulia (3-1), Metalurgistul Cugir (4-3), Unirea Ungheni (1-1, după loviturile de departajare) și CSM Slatina (3-0). În aceste jocuri golurile au fost marcate de D. Ghiță și Ceaca – câte 3, Al. Giurgiu – două, Socaci, Căt. Creț și Ad. Coman – câte unul.

*Dan Roman, omul care a scris istorie

Miracolul ocnamureșenilor se poate sintetiza simplu: antrenorul Dan Roman, omul care în 3 luni a făcut istorie în orașul salin. CS Ocna Mureș are 10 partide disputate în acest sezon, în Liga 3 și Cupa României, și numai două pierdute, în Seria 9 (0-4 cu CS Hunedoara și 3-4 la Cugir).

“Așteptăm Rapid, «U» Cluj, Steaua (n.a – FCSB) sau CFR Cluj! Ne-am atins obiectivul și este ceva unic ce am realizat, să intrăm în grupe. Băieții au șansa să se simtă fotbaliști, să joace împotriva unor echipe din Liga 1. Mă bucur că am făcut istorie aici, că am ajuns așa departe și rămâne ceva în urma mea”, a apreciat Dan Roman (36 de ani).

“Ocna Mureș a devenit un adversar greu și în campionat ne propunem să intrăm în play-off. Revenind la partida cu CSM Slatina, în teren au fost jucători din lotul de Liga 2, dar noi am arătat un fotbal total, cu posesie și ocazii”, a spus fostul atacant din Liga 1.

*Alex Giurgiu: “Un nou meci miracol”

Căpitanul Alexandru Giurgiu este cel mai experimentat echipier al ardelenilor și jucătorul exponențial în jurul căruia gravitează jocul ocnamureșenilor.

“Am reușit un nou meci miracol și continuăm surpriza plăcută din această toamnă. Ne-am dorit foarte mult să ne calificăm, ne bucurăm pentru fani că reușim să aducem echipe de Liga 1 la Ocna Mureș. Chiar dacă nu dispunem de un efectiv numeros, suntem uniți, jucători de caracter și un antrenor foarte bun, aflat la început de drum”, a precizat Al. Giurgiu (30 de ani), ce a trecut prin Liga 1 la CS Turnu Severin, Astra Giurgiu sau Dinamo.