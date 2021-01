HOCUS-POCUS cu scenariul roșu la Alba Iulia: Într-o zi intră, în alta iese

Deși marți se părea că Municipiul Alba Iulia se îndreaptă din nou spre scenariul roșu, provocând îngrijorarea sectorului HoReCa, astăzi incidența a scăzut din nou sub 3 cazuri la mia de locuitori.

Astfel, miercuri incidența de infectare în Alba Iulia a scăzut la 2.95 cazuri active la o mie de locuitori, după ce ieri fusese exact 3 la mie.

Your browser does not support the video tag.

Asta înseamnă că cel puțin pentru perioada imediat următoare albaiulienii și patronii de restaurante și cafenele pot respira ușurați. Restaurantele și talciocul au fost deschise la interior abia la începutul lunii ianuarie, după ce fuseseră închise aproape 3 luni.

Deși incidența a scăzut astăzi, Alba Iulia este încă în zona de pericol de a intra din nou în scenariul roșu și implicit restricții suplimentare.